Finanzas

Reportan industria de NL mayores pérdidas por robos a tráilers

Únicamente el estado de Nuevo León concentró alrededor del 19% del monto total robado, aproximadamente $530 millones de pesos 

  • 03
  • Marzo
    2026

Durante el último año, las pérdidas por robo a transporte de carga sumaron $2,752 millones de pesos, lo que representó un incremento de 4.4% con respecto a 2024. 

Esto fue dado a conocer por Jorge Santos Reyna, presidente de la Caintra Nuevo León, quien señaló que “menos empresas reportaron haber sufrido robos, pero los eventos registrados implicaron mercancías de mayor valor, especialmente metales, por su facilidad de comercialización”.

Aunque la proporción de empresas afectadas por robos en autotransporte descendió a 36%, Nuevo León concentró alrededor del 19% del monto total robado, aproximadamente $530 millones de pesos. 

En el ferrocarril, la incidencia de robos aumentó 35.7%, aunque el monto afectado se redujo a $449 millones de pesos.

Los costos adicionales derivados de la inseguridad, como primas de seguros más altas o rutas más largas, disminuyeron 8.8%, sumando $2,584 millones de pesos. 

En total, la afectación combinada por robos y costos incrementales fue de $5,785 millones de pesos, una reducción de 2.8% respecto a 2024, lo que refleja avances en medidas de prevención y coordinación con autoridades.

A pesar de estos avances, Santos Reyna advirtió que “los hechos delictivos se siguen presentando, los grupos delictivos operan en rutas clave y afectan cargamentos de alto valor, poniendo en riesgo a los choferes y a las cadenas de valor de las empresas”. 

Asimismo, la extorsión al transporte continúa siendo un reto, reportada por más de la mitad de las empresas, especialmente relacionada con autoridades municipales y estatales.

Para enfrentar esta situación, Caintra anunció que seguirá fortaleciendo la colaboración con los tres niveles de gobierno y promoviendo medidas como reforzar la presencia de la Guardia Nacional, mejorar infraestructura y tecnología de monitoreo, y agilizar la denuncia de robos. 

“El sector industrial de Nuevo León seguirá promoviendo acciones que contribuyan a un entorno logístico más seguro y competitivo”, concluyó Santos Reyna.


