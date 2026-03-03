Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Inicia Asociación Civil mercaditos con descuentos en Saltillo

La organización Acción Revolucionaria de Coahuila (ARDEC) implementó mercaditos con hasta 30% de descuento en productos de primera necesidad

  • 03
  • Marzo
    2026

Con descuentos de hasta 30 por ciento en productos de primera necesidad, la organización Acción Revolucionaria de Coahuila ( Ardec) puso en marcha un esquema de mercaditos a bajo costo en diversos sectores populares de la capital de Coahuila.

El programa es impulsado por Antonio Trejo, también regidor en Ramos Arizpe, quien informó que la estrategia busca acercar frutas, verduras, abarrotes y otros artículos básicos a colonias y ejidos mediante precios de mayoreo dirigidos a afiliados de la organización.

Trejo explicó que estos mercaditos se instalarán de manera semanal en distintos puntos de la ciudad y se proyecta cubrir al menos 33 sectores adicionales en Saltillo, donde actualmente, Ardec cuenta con 57 comités activos.

El dirigente añadió que la iniciativa no se limitará a la Región Sureste, ya que también se tiene presencia en municipios como Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras, Múzquiz, Sabinas, Monclova, Nava y Villa Unión, donde se prevé replicar el esquema.

Por su parte, el proveedor de los productos, Oreste Sánchez, señaló que la intención es fortalecer el poder adquisitivo de las familias, al ofrecer semanalmente mercancía de consumo básico a precios accesibles, en un contexto de encarecimiento generalizado de alimentos.

La organización indicó que la meta es ampliar gradualmente la cobertura territorial para que más comunidades puedan acceder a este esquema de venta directa con precios reducidos. 


