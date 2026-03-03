Podcast
Coahuila

Añadirá Ramos Arizpe 200 cámaras a sus red de vigilancia

El alcalde afirmó que el fortalecimiento de la seguridad y la infraestructura busca mantener la competitividad del municipio y atraer nuevas inversiones

  • 03
  • Marzo
    2026

El municipio de Ramos Arizpe ampliará su sistema de videovigilancia con la instalación de hasta 200 cámaras adicionales durante este año, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, tras reunirse con integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA).

El edil detalló que el plan contempla la colocación de 100 cámaras nuevas por parte del municipio y la posible incorporación de otras 100 a través de empresas que acepten enlazar sus sistemas privados al C2 municipal, sin costo de monitoreo.

Explicó que uno de los acuerdos con el sector industrial es fortalecer la coordinación en materia de seguridad, incluyendo la integración de cámaras ubicadas en parques industriales y zonas aledañas, con el objetivo de ampliar la cobertura en áreas estratégicas.

Actualmente, el municipio opera ocho grupos de WhatsApp que integran a alrededor de 144 empresas, en los que participan elementos de seguridad para mantener comunicación directa, compartir reportes y atender incidentes en tiempo real.

Además del incremento en videovigilancia, el alcalde señaló que se reforzará el parque vehicular de seguridad con más patrullas y unidades, así como la posibilidad de analizar la adquisición de drones para tareas de prevención, particularmente en temporada de incendios, aunque aclaró que los drones existentes están destinados a Protección Civil.

Durante la reunión también se abordaron temas de movilidad, recarpeteo y sincronización de semáforos, así como la aplicación de recursos del Impuesto Sobre Nómina en obras estratégicas como la continuación del bulevar Los Cedros y mejoras en vialidades que conectan Ramos Arizpe con Saltillo.

Gutiérrez Merino afirmó que el fortalecimiento de la seguridad y la infraestructura busca mantener la competitividad del municipio y atraer nuevas inversiones, en un contexto económico que calificó como cambiante, pero en el que Ramos Arizpe se mantiene entre los principales polos industriales del estado y del país. 


