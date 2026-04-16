Se mantiene el precio de la tortilla en Ramos Arizpe

Mientras en Saltillo algunas tortillerías comenzaron a aplicar incrementos de entre dos y cuatro pesos en el precio del kilogramo, en Ramos Arizpe el costo del producto se mantiene sin cambios desde enero de este año.

Productores locales señalaron que, hasta el momento, no han recibido notificación de aumento por parte de las empresas harineras, que son las que determinan los ajustes en el precio del insumo principal, por lo que no existe justificación para modificar las tarifas al público.

Actualmente, el kilo de tortilla en mostrador se mantiene en 20 pesos con servilleta y 23 pesos en papel, precios que fueron establecido a inicios de 2026 y que, aseguran, se proyectan sostener durante el resto del año, salvo que exista un incremento en la harina.

De acuerdo con productores, factores como el gas o la gasolina han tenido variaciones menores, pero no han impactado lo suficiente como para trasladar aumentos al consumidor final.

Además, destacaron que algunas tortillerías en Ramos Arizpe incluso ofrecen precios diferenciados, como descuentos a clientes que acuden directamente al establecimiento o llevan su propio recipiente, lo que permite mitigar el gasto familiar.

Productores de Ramos Arizpe, como Máximo García de la Fuente indicaron que, históricamente, los ajustes en el precio de la tortilla suelen anunciarse con anticipación, por lo que consideraron inusual que en algunos puntos de Saltillo se haya aplicado el aumento de forma inmediata de la noche a la mañana.

En Ramos Arizpe, la producción diaria en algunas tortillerías alcanza hasta los 800 kilogramos, con distribución tanto en mostrador como en tiendas de abarrotes y mediante venta en colonias, lo que permite mantener una oferta constante en el municipio.

Comentarios