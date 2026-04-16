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Coahuila

Se extiende programa 'Enchúlame la Casa' en Ramos Arizpe

En una primera etapa se contempla la pintura de 684 casas distribuidas en nueve cuadras, en la colonia Jardines de Analco, en Ramos Arizpe

  • 16
  • Abril
    2026

El programa “Enchúlame la Casa” entró a una nueva etapa en Ramos Arizpe al extender su cobertura en la colonia Jardines de Analco, donde la meta ya no es intervenir solo algunas calles, sino avanzar hacia la renovación integral de hasta 2 mil viviendas en todo el sector.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el inicio de esta fase en Jardines de Analco, donde en una primera etapa se contempla la pintura de 684 casas distribuidas en nueve cuadras, aunque la intención del municipio es ampliar el alcance hasta cubrir la totalidad de la zona.

Las acciones se concentrarán inicialmente en las calles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, en un esquema que abarcará tanto el lado oriente como el poniente de la colonia.

El secretario de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, informó que durante los primeros tres meses de 2026 el programa ya permitió pintar 852 viviendas en sectores como Valle Poniente, El Mirador y Elsa Hernández, por lo que ahora se busca dar un paso más amplio hacia la intervención de colonias completas.

A diferencia de etapas anteriores, la apuesta en Analco es generar un impacto urbano de mayor escala, en una zona con alta densidad habitacional y una fuerte carga comunitaria dentro del poniente de la ciudad.

Además del mejoramiento visual de las viviendas, el programa se apoya en cuadrillas de empleo temporal, lo que también representa una fuente de ingreso para personas incorporadas a estas labores.

Con esta ampliación, el municipio busca que el programa deje de operar únicamente por tramos y comience a consolidarse como una estrategia de renovación integral por sectores.


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