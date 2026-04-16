Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mupis_san_pedro_791dbb9aff
Nuevo León

Retira San Pedro 66 mupis y libera banquetas públicas

El retiro respondió a un proceso legal derivado del vencimiento de contratos con particulares, los cuales databan de 2019 y 2025.

  • 16
  • Abril
    2026

El municipio de San Pedro Garza García concluyó el retiro total de estructuras publicitarias tipo mupis de la vía pública, tras un proceso legal y administrativo que permitió eliminar 66 unidades instaladas en distintos puntos de la ciudad.

La medida forma parte de una estrategia de ordenamiento urbano que busca recuperar espacios para el peatón y reducir la contaminación visual en avenidas y paradas de transporte.

¿Qué implicó el retiro total de mupis en San Pedro?

Las autoridades municipales informaron que este mobiliario urbano, utilizado como punto de información y publicidad, fue retirado en su totalidad, dejando en cero la presencia de mupis en el municipio.

mupis san pedro

El alcalde Mauricio Farah supervisó el retiro del último elemento ubicado en el cruce de Humberto Lobo y Manuel Santos, con lo que se marcó el cierre de esta etapa.

“Para nosotros es muy emblemático poder decirles que retiramos ya alrededor de 70, bueno, 66 mupis, nos quedamos con cero mupis aquí en el municipio de San Pedro y saben que tenemos una política muy contundente de no contaminación visual”.

¿Por qué se eliminaron estas estructuras?

El retiro respondió a un proceso legal derivado del vencimiento de contratos con particulares, los cuales databan de 2019 y 2025. Este procedimiento permitió garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y priorizar el interés público sobre el uso comercial del espacio.

Funcionarios municipales explicaron que se trató de una estrategia integral que incluyó acciones administrativas y jurídicas para concretar la eliminación total de estas estructuras.

Recuperación del espacio público para peatones

mupis san pedro

Las autoridades destacaron que esta decisión busca mejorar la movilidad peatonal y hacer las banquetas más accesibles y seguras para la ciudadanía.

“También es retomar nuestras banquetas, las banquetas son para los peatones, hay que liberarlas, hacerlas de la manera más amigable y accesible para todos”.

Con esta acción, el municipio refuerza su política de generar un entorno urbano más limpio, ordenado y funcional, al tiempo que prioriza el uso del espacio público por encima de fines publicitarios.

¿Qué sigue tras eliminar los mupis?

El gobierno municipal señaló que continuará con medidas enfocadas en mantener una imagen urbana libre de saturación visual, así como en fortalecer la accesibilidad en calles y avenidas.

La eliminación de los mupis se suma a otras acciones orientadas a consolidar un modelo de ciudad que privilegia la seguridad, la movilidad y el bienestar de los habitantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
mijes_escobedo_portal_participacion_ciudadana_906e541e89
Escobedo lanza plataforma digital para participación ciudadana
AP_26108517791977_4cf58d1282
Tormentas y tornados causan destrucción en EUA
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×