Impacta alza de precios en canasta básica a economía familiar

Una situación complicada es la que enfrentan las familias de la frontera de Tamaulipas ante el aumento desmedido en los precios de los productos de la canasta básica, lo que ha impactado directamente en su economía diaria.

“Qué le vamos a hacer nosotros, nada más que trabajar, darle para adelante, qué nos queda, no hay más, de mí dependen tres niños, para mí son dos kilos al día”, expresó Iván, padre de familia, al referirse al gasto diario que implica la compra de alimentos básicos como la tortilla.

El encarecimiento comenzó con productos como el tomate, que alcanzó los $80 pesos por kilo, así como el chile serrano.

A esto se suma la papa, cuyo precio ha llegado hasta los $70 pesos por kilo. Sin embargo, el incremento más reciente en el precio de la tortilla, que pasó de $30 a $32 pesos en promedio, ha intensificado la preocupación entre la población.

“Muy mal, porque los sueldos no les suben y sí suben las cosas; el tomate ya ni se usa por lo mismo, por lo caro que está. Lo de la tortilla fue de repente y eso está muy mal; ahora solamente Dios sabe por qué uno tiene que limitarse de todo”, señaló Catalina, ama de casa. “Está mal, cada vez está más caro y todo va a subir; aunque no quiera uno, se tiene que comprar, tenemos que comer. Ahorita está bien cara la tortilla y más porque tenemos niños chiquitos”, comentó Dayra, también ama de casa.

Este panorama ha obligado a muchas familias a modificar sus hábitos de alimentación, ajustando porciones y sustituyendo productos para que la comida pueda rendir entre todos los integrantes del hogar.

“Ya tiene casi un mes que la tortilla la estamos comprando a 33, 32 pesos, y hasta 35 pesos; está muy cara la tortilla, igual el tomate, el chile, todo lo necesario de un hogar subió demasiado. Yo creo que tendremos que dejar de comer, debemos tomar pura agua, porque si no hay el recurso suficiente para cada familia, imagínese cómo vamos a alimentar a los niños”, expresó Oliva Juárez, ama de casa.

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