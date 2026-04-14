Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro

La presunta participación de un elemento de tránsito en la ejecución de un joven de 26 años en San Pedro tendrá que ser investigada por la Fiscalía de Nuevo León para deslindar responsabilidades.

Y es que después de la ejecución del joven identificado como Juan Carlos García Núñez al frente de la zona de Arboleda, trascendió que previo al ataque fue interceptado por el uniformado, quien no reaccionó tras el atentado.

En entrevista con Info7, el secretario de Seguridad Pública de San Pedro, José Luis David Kuri, afirmó que el elemento de Tránsito entro en shock por lo que no hubo reacción hasta que el agresor huyó del lugar.

Fiscalía definirá responsabilidad del elemento

Al igual el titular de la Policía de San Pedro explicó que el oficial está a disposición de la Fiscalía, quienes llevan la investigación para determinar su presunta corresponsabilidad en la ejecución, sin embargo, dijo que hasta ahora cuenta con las pruebas de confianza y exámenes de la corporación acreditadas.

“Prácticamente él entró en un shock pánico al escuchar. Cuando él se voltea, escuchó los balazos. Por lo que hizo fue resguardarse para determinar que a la mejor no lo fueran a agredir a él y ya posteriormente pues cuando reacciona pues ya ya había pasado todo. “Ahorita está ya esta disposición de la Fiscalía, que es el que se encarga de hacer toda la investigación correspondiente ya nos dirá nosotros realmente lo contundente, si hay o no hay responsabilidad de un elemento o no, el elemento tiene sus pruebas, no hay ningún problema, está certificado, pero pues no sabemos todavía, ya la Fiscalía nos dirá los contundentes”, añadió David Kuri.

David Kuri también explicó que el confía en su corporación, pero que mantiene un proceso de depuración, que a lo largo de un año y medio ha despedido a mas de 120 elementos que no cumplen con los exámenes.

En cuanto a la procedencia de García Núñez, el secretario indicó que tiene entendido que no tiene nexos con el crimen organizado, pero si saben que cumplió una condena por asalto a mano armada en Sinaloa.

Asimismo, que el ahora occiso contaba con documentación de Nuevo León, pero a través de inteligencia identificaron varios domicilios registrados, en Guadalupe, Monterrey y Chiapas.

“No tengo yo ahorita la información adecuada por el tema del sigilo como se está manejando, pero lo que tenemos es de que él estuvo recluido en un penal en Sinaloa por asalto a mano armada, lógico que fue liberado, por eso estaba aquí. “Tenemos por gente de inteligencia que tenía su domicilio en Guadalupe, pero ahorita ya con las investigaciones de la Fiscalía, que ya contundentes dirán que posiblemente a lo mejor sea en Monterrey también que tenía domicilio, nosotros la inteligencia que tenemos, él tenía también en Chiapas tenía una, o sea el Señor ya venía con un tema medio especial”, añadió David Kuri.





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