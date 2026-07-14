Al respecto, el promedio de homicidios dolosos a nivel semestral registró 49.7%, lo que representa un registro bajo desde 2011, mencionó la titular federal

Inicio / Nacional / Homicidios diarios se reducen 48% en administración de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este martes que durante su administración el índice de homicidios diarios se redujo hasta un 48%, es decir, 41 casos diarios menos con respecto a septiembre de 2024.

En su conferencia matutina, la mandataria federal reveló que estas cifras representan "vidas salvadas" en el país.

"La reducción en homicidios dolosos es del 48%, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, practiamente la mitad".

Con información de las 32 fiscalías del país, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, al inicio de la administración se registraba un promedio de 86.9% homicidios dolosos a nivel nacional, siendo el mes de junio de 2026 como el mes de menor incidencia delictiva con 45.4%.

"Con 45.4 homicidios dolosos al día, el mes de junio de 2026 es el junio más bajo de toda la serie desde 2015", detalló Figueroa.

Al respecto, el promedio de homicidios dolosos a nivel semestral registró 49.7%, lo que representa un registro bajo desde 2011, mencionó la titular federal.

Nuevo León se posiciona en sexto lugar en reducción de homicidios dolosos a nivel semestral

Sobre entidades, la reducción del promedio diario de homicidio doloso entre los primeros semestres de 2025 y 2026, siendo San Luis Potosí el líder de la tabla.

San Luis Potosí - 81.7% Zacatecas - 61.8% Quintana Roo - 60.1% Nayarit - 59.1% Guanajuato - 50.9% Nuevo León - 50.6% Baja California Sur - 46.6% Michoacán - 43.5% Sonora - 42.7% Jalisco - 41.1%

Disminuyen 32% delitos de alto impacto en México

En tanto, la secretaria expuso que los delitos de alto impacto también se redujeron hasta un 32% desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En tanto, en el concentrado donde se compara desde 2018 a 2026, los datos preliminares del presente año muestran una baja del 53%.

"En 2018 se registraba un promedio de 969.4 delitos de delitos de alto impacto al día y en lo que llevamos de 2026, esta cifra se redujo a 452.7 delitos".

Entre los delitos de alto impacto, en comparación con 2018, se encuentra una disminución en los siguientes:

Robo de vehículos baja 58%

Robo a transportista con violencia baja 65%

Robo a transeúnte con violencia baja 54%

Robo a negocio con violencia baja 58%

De las acciones ilícitas se resalta el secuestro extorsivo, el cual tuvo una reducción del 26.6% durante el primer semestre de este año.

García Harfuch destaca acciones para reducción de violencia en México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó este martes los operativos desplegados por las distintas autoridades para disminuir los delitos de alto impacto.

Durante su participación, el titular destacó cuatro operativos que representaron un golpe para las organizaciones criminales.

Detención de 11 personas en el Aeropuerto de Tijuana, Baja California, a quienes les aseguraron 165 kilos de cocaína ocultos en el equipaje de un vuelo procedente de Guadalajara.

Capturan a cuatro personas, entre ellas a Francisco Javier “N”, identificado como líder de una célula delictiva en Durango.

Aprehensión de Alberto “N”, líder de una organización delictiva y generador de violencia en varias alcaldías de la Ciudad de México y Estado de México.

Arrestan a César “N”, integrante de una célula delictiva, relacionado con la agresión ocurrida el pasado 10 de junio, donde lamentablemente perdieron la vida cinco policías estatales de Michoacán.

Entre los aseguramientos marítimos, se aseguraron cinco toneladas de cocaína y detuvieron a 24 personas a quienes les incautaron embarcaciones y lo necesario para efectuar el traslado de droga.

Reveló que en los operativos desplegados desde el inicio de la presente administración, se aseguraron:

2,627 laboratorios clandestinos

59,582 presuntos delincuentes

498 toneladas de droga aseguradas (incluidas 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo)

31,366 armas de fuego

1,674 extorsionadores

Despliegan más de 124 mil elementos a través del Plan Kukulkán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que más de 124 mil elementos fueron desplegados bajo el Plan Kukulkán, con el fin de salvaguardar la vida de los mexicanos en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Baja California e Hidalgo.

Mientras que durante el Mundial 2026, más de 280 operaciones se realizaron tanto en los Fan Fest como en los estadios, donde 17 selecciones arribaron para disputar los encuentros deportivos.

"Brindaron seguridad, orientación y atención a millones de asistentes en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, rutas de movilidad, festivales para aficionados y espacios públicos. El despliegue operativo permitió que las actividades del torneo se desarrollaran con orden, coordinación y capacidad de respuesta mediante la realización de más de 280 operaciones en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco".

García Harfuch afirmó que estas acciones reforzaron la imagen de México ante el mundo y confirmó la coordinación y capacidad para efectuar dispositivos de seguridad de gran escala.