Supera programa de reciclaje las 2.6 toneladas de materiales

El programa "Recicla para Ganar" en el municipio de Parras logró recuperar más de 2.6 toneladas de materiales reciclables durante lo que va del año

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El programa "Recicla para Ganar", impulsado por el Gobierno Municipal de Parras en coordinación con la empresa ALEN, ha logrado recuperar más de 2.6 toneladas de materiales reciclables durante lo que va del año, fortaleciendo las acciones para disminuir la contaminación y fomentar una mayor participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

La iniciativa permite a las familias intercambiar residuos aprovechables por diversos productos de limpieza.

El director de Medio Ambiente, Félix Escobar Garaygordobil, dio a conocer que hasta el momento se han reunido alrededor de 2,617 kilogramos de PET, plástico rígido, aluminio y taparroscas.

Detalló que en cada jornada de recolección se captan en promedio poco más de 500 kilogramos de estos materiales, los cuales son clasificados antes de ser enviados a una empresa especializada para su reciclaje y aprovechamiento.

El funcionario destacó que, además de reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, el programa busca fortalecer la educación ambiental entre estudiantes y la población en general.

Agregó también que las escuelas también pueden integrarse al proyecto con apoyo para instalar centros de acopio, mientras que el canje de materiales por productos como cloro, detergente, pinol y suavizante se mantiene de forma permanente en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente.