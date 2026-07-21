Vinculan a Liliana 'N' por presunta crueldad animal contra perro

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada, por lo que Liliana “N” permanecerá privada de la libertad

Un juez de control vinculó a proceso a Liliana “N” por su presunta responsabilidad en el delito de violencia y crueldad contra los seres sintientes, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado en el caso del perro Rocky, cuya agresión provocó indignación tras difundirse en redes sociales.

Durante la audiencia inicial, celebrada este 21 de julio, la jueza Elisa Salinas determinó que existen elementos suficientes para que la imputada enfrente un proceso penal por los hechos que se le atribuyen dentro de la causa penal 1365/2026.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada, por lo que Liliana “N” permanecerá privada de la libertad mientras continúa el procedimiento.

Asimismo, el órgano jurisdiccional concedió a las partes un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta con nuevos dictámenes periciales, testimonios y demás pruebas relacionadas con el caso.

La investigación se originó luego de la difusión de videos en redes sociales donde presuntamente se observa a la imputada arrastrando con una camioneta al perro Rocky, hechos ocurridos en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo. Las imágenes provocaron una amplia movilización ciudadana y derivaron en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Como parte de las diligencias, la autoridad ministerial realizó un cateo en el domicilio relacionado con los hechos, recabó evidencia pericial y permitió que médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones protectoras de animales, revisaran el expediente clínico de Rocky para corroborar las lesiones documentadas.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria; sin embargo, significa que el juez consideró que existen datos de prueba suficientes para que la investigación continúe bajo supervisión judicial. Será al concluir la etapa de investigación complementaria cuando la Fiscalía determine si cuenta con los elementos necesarios para solicitar la apertura del juicio oral.