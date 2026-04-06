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Coahuila

Vinculan a dos por trata y abuso en Cuatro Ciénegas

Dos personas fueron vinculadas a proceso en Cuatro Ciénegas por presunta trata, abuso sexual y corrupción de menores tras una investigación conjunta

  • 06
  • Abril
    2026

Dos personas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva tras ser acusadas de su probable participación en delitos de trata de personas, abuso sexual y corrupción de menores en el municipio de Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con las investigaciones, el caso involucra a una mujer de 21 años identificada como Cynthia “N” y a un hombre identificado como Gerardo “N”, quienes presuntamente operaban bajo la fachada de servicios de niñera y limpieza para tener acceso a menores de edad.

Las autoridades informaron que la detención se realizó tras una investigación encabezada por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

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El caso fue denunciado por un familiar de una de las víctimas, lo que permitió iniciar las indagatorias y reunir elementos que derivaron en la orden de aprehensión cumplimentada en días recientes.

Hasta el momento, se ha confirmado que existen al menos cuatro menores de edad víctimas, aunque no se descarta que el número pueda incrementarse conforme avance la investigación.

Durante la audiencia inicial, que se prolongó por más de 12 horas, un juez determinó vincular a proceso a ambos imputados y dictar prisión preventiva justificada, ante el riesgo que representan para las víctimas.

La mujer fue ingresada al penal femenil de Piedras Negras, mientras que el hombre fue trasladado a un centro penitenciario en Saltillo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas o posibles implicados en este caso. 


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