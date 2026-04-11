Vinculan a proceso a 'El Patrón' por violencia doméstica

El luchador profesional Alberto del Río, conocido como “El Patrón” y por haber participado en la Granja VIP, este sábado fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar reiterada, tras ser acusado de agredir física y verbalmente a su pareja en la capital de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, cuando el ahora imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil estatal, luego de que la víctima solicitara auxilio a través del 911.

Al arribar al domicilio, las autoridades encontraron a la mujer con lesiones visibles en rostro y brazos.

Durante la audiencia, realizada tras cumplirse el plazo constitucional de 72 horas, un juez de control determinó la vinculación a proceso con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado.

No obstante, también se concedió la suspensión condicional del proceso, lo que permitirá al acusado enfrentar el caso en libertad.

Como parte de las medidas cautelares, "El Patrón" deberá asistir a terapias de rehabilitación para agresores, abstenerse de tener contacto con la víctima y cubrir la reparación del daño.

El delito de violencia familiar reiterada en la entidad contempla penas de entre uno y siete años de prisión.

En este caso, la causa se persigue de oficio debido a que no se trataría de la primera agresión, lo que impide que la víctima otorgue el perdón legal.

Se prevé que el luchador abandone el penal de La Pila este sábado 11 de abril, donde permanecía detenido desde el miércoles, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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