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Tamaulipas

Viven en Matamoros gran ambiente por inicio de Mundial

Desde muy temprano, fue evidente el entusiasmo en calles, comercios y espacios públicos, donde la playera de la Selección Mexicana se volvió protagonista

  • 11
  • Junio
    2026

En el municipio de Matamoros, el ambiente futbolero se hizo sentir desde las primeras horas del día, con ciudadanos atentos al partido inaugural frente a Sudáfrica, marcando así el inicio del torneo más importante de selecciones nacionales. 

Desde muy temprano, fue evidente el entusiasmo en calles, comercios y espacios públicos, donde la playera de la Selección Mexicana se volvió protagonista. 

Familias, trabajadores y aficionados en general portaron con orgullo los colores nacionales, anticipando el esperado encuentro. 

La emoción no solo se reflejó en la vestimenta, sino también en la preparación para disfrutar del partido, ya fuera en casa, en reuniones entre amigos o en distintos establecimientos que se alistaron para recibir a los aficionados. 

Con este ambiente de unión y expectativa, Matamoros dejó claro que, más allá del resultado, el futbol siguió siendo un elemento que reunió a la comunidad en torno a una misma pasión.


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