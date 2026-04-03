Así viven la Pasión de Cristo este 2026: Viacrucis de Iztapalapa

Este Viernes Santo se lleva a cabo una de las representaciones más importantes de la religión católica de México y el mundo, la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Para llevar a cabo el conocido "Viacrucis", autoridades de la alcaldía de la Ciudad de México reforzaron los operativos de seguridad en distintos puntos de la ruta que iniciará desde las 06:00 horas para culminar a las 18:00 horas.

Miles de asistentes presencian viacrucis

Cientos de asistentes de todas las edades se congregaron en el Cerro de la Estrella por décadas.

Durante el recorrido, se demuestra la unión entre los ocho barrios para conmemorar la 183.ª representación de la Pasión de Cristo.

Mantienen operativo integral para garantizar jornada

Elementos municipales reforzaron la seguridad con puntos de hidratación, control de accesos y coordinación permanente.

✝️🚔 Comienza el Viernes Santo en la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa.



Desde la Alcaldía mantenemos un operativo integral con seguridad, limpieza, atención médica, puntos de hidratación, control de accesos y coordinación… pic.twitter.com/PrTRbVU4lC — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 3, 2026

Se dirigen a la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa

Autoridades municipales dieron a conocer que los partícipes salieron de sus casas para acudir hasta la Macroplaza de la alcaldía, para acompañar a Jesús durante el Viacrucis.

Las y los nazarenos cargando pesadas cruces desde los cuatro puntos cardinales de Iztapalapa rumbo a la casa de los ensayos de donde acompañarán a Jesús en su viacrucis. pic.twitter.com/i2wHK9NHah — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 3, 2026

Imágenes muestran cómo recorren las calles de la ciudad, cargando pesadas cruces para llevar a cabo esta representación durante el Viernes Santo.

De acuerdo con la información proporcionada, la ruta de la procesión se llevará a cabo de la siguiente manera:

Aztecas

5 de mayo

Avenida Toltecas

Cobos

General Anaya

Ignacio Comonfort

Ayuntamiento

Luis Hidalgo Monroy-Concepción

Álvarez

Vicente Guerrero

Luis Hidalgo Monroy

Concepción Álvarez

Artemio Alpizar

Allende

Ayuntamiento

Lerdo

Rojo Gómez

Ermita Iztapalapa

Eje 6 Sur

Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Cada año, la representación de la Pasión de Cristo es uno de los momentos dentro de la religión católica más importantes en el país, en especial cómo se vive en Iztapalapa, Ciudad de México.

Considerada como una de las expresiones religiosas y culturales más importantes, el Viacrucis logra congregar a cientos de participantes y expectadores en las calles de la alcaldía para vivir y conmemorar la Semana Santa.

Aquí te presentamos la nota completa: Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad

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