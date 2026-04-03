Así viven la Pasión de Cristo este 2026: Viacrucis de Iztapalapa
Autoridades de la alcaldía de la Ciudad de México reforzaron los operativos de seguridad para resguardar tanto a los participantes como asistentes
- 03
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Abril
2026
Este Viernes Santo se lleva a cabo una de las representaciones más importantes de la religión católica de México y el mundo, la Pasión de Cristo en Iztapalapa.
Para llevar a cabo el conocido "Viacrucis", autoridades de la alcaldía de la Ciudad de México reforzaron los operativos de seguridad en distintos puntos de la ruta que iniciará desde las 06:00 horas para culminar a las 18:00 horas.
Miles de asistentes presencian viacrucis
Cientos de asistentes de todas las edades se congregaron en el Cerro de la Estrella por décadas.
Durante el recorrido, se demuestra la unión entre los ocho barrios para conmemorar la 183.ª representación de la Pasión de Cristo.
Mantienen operativo integral para garantizar jornada
Elementos municipales reforzaron la seguridad con puntos de hidratación, control de accesos y coordinación permanente.
✝️🚔 Comienza el Viernes Santo en la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa.— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 3, 2026
Desde la Alcaldía mantenemos un operativo integral con seguridad, limpieza, atención médica, puntos de hidratación, control de accesos y coordinación… pic.twitter.com/PrTRbVU4lC
Se dirigen a la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa
Autoridades municipales dieron a conocer que los partícipes salieron de sus casas para acudir hasta la Macroplaza de la alcaldía, para acompañar a Jesús durante el Viacrucis.
Las y los nazarenos cargando pesadas cruces desde los cuatro puntos cardinales de Iztapalapa rumbo a la casa de los ensayos de donde acompañarán a Jesús en su viacrucis. pic.twitter.com/i2wHK9NHah— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 3, 2026
Imágenes muestran cómo recorren las calles de la ciudad, cargando pesadas cruces para llevar a cabo esta representación durante el Viernes Santo.
De acuerdo con la información proporcionada, la ruta de la procesión se llevará a cabo de la siguiente manera:
- Aztecas
- 5 de mayo
- Avenida Toltecas
- Cobos
- General Anaya
- Ignacio Comonfort
- Ayuntamiento
- Luis Hidalgo Monroy-Concepción
- Álvarez
- Vicente Guerrero
- Luis Hidalgo Monroy
- Concepción Álvarez
- Artemio Alpizar
- Allende
- Ayuntamiento
- Lerdo
- Rojo Gómez
- Ermita Iztapalapa
- Eje 6 Sur
Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad
Cada año, la representación de la Pasión de Cristo es uno de los momentos dentro de la religión católica más importantes en el país, en especial cómo se vive en Iztapalapa, Ciudad de México.
Considerada como una de las expresiones religiosas y culturales más importantes, el Viacrucis logra congregar a cientos de participantes y expectadores en las calles de la alcaldía para vivir y conmemorar la Semana Santa.
Aquí te presentamos la nota completa: Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad
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