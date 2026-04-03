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Nacional

Así viven la Pasión de Cristo este 2026: Viacrucis de Iztapalapa

Autoridades de la alcaldía de la Ciudad de México reforzaron los operativos de seguridad para resguardar tanto a los participantes como asistentes

  • 03
  • Abril
    2026

Este Viernes Santo se lleva a cabo una de las representaciones más importantes de la religión católica de México y el mundo, la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

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Para llevar a cabo el conocido "Viacrucis", autoridades de la alcaldía de la Ciudad de México reforzaron los operativos de seguridad en distintos puntos de la ruta que iniciará desde las 06:00 horas para culminar a las 18:00 horas.

Miles de asistentes presencian viacrucis 

Cientos de asistentes de todas las edades se congregaron en el Cerro de la Estrella por décadas.

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Durante el recorrido, se demuestra la unión entre los ocho barrios para conmemorar la 183.ª representación de la Pasión de Cristo.

Mantienen operativo integral para garantizar jornada 

Elementos municipales reforzaron la seguridad con puntos de hidratación, control de accesos y coordinación permanente.

Se dirigen a la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa

Autoridades municipales dieron a conocer que los partícipes salieron de sus casas para acudir hasta la  Macroplaza de la alcaldía, para acompañar a Jesús durante el Viacrucis.

Imágenes muestran cómo recorren las calles de la ciudad, cargando pesadas cruces para llevar a cabo esta representación durante el Viernes Santo.

De acuerdo con la información proporcionada, la ruta de la procesión se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Aztecas
  • 5 de mayo 
  • Avenida Toltecas
  • Cobos
  • General Anaya
  • Ignacio Comonfort
  • Ayuntamiento
  • Luis Hidalgo Monroy-Concepción
  • Álvarez
  • Vicente Guerrero
  • Luis Hidalgo Monroy
  • Concepción Álvarez
  • Artemio Alpizar
  • Allende
  • Ayuntamiento
  • Lerdo
  • Rojo Gómez
  • Ermita Iztapalapa
  • Eje 6 Sur

Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Cada año, la representación de la Pasión de Cristo es uno de los momentos dentro de la religión católica más importantes en el país, en especial cómo se vive en Iztapalapa, Ciudad de México.

Considerada como una de las expresiones religiosas y culturales más importantes, el Viacrucis logra congregar a cientos de participantes y expectadores en las calles de la alcaldía para vivir y conmemorar la Semana Santa.

Aquí te presentamos la nota completa: Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad


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