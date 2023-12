Siguen las obras en la catedral de Notre Dame

La nueva aguja de la catedral de Notre Dame, icono de este célebre monumento que quedó reducida a cenizas en el incendio de abril de 2019, comienza a tomar forma en esta última fase de reconstrucción.

Un aparatoso andamio se eleva ya en el crucero del templo, dentro del cual se está levantando la aguja, cuya silueta es perceptible dentro de la jaula metálica que la sostiene.

De este modo, el ritmo de las obras sigue el curso previsto, pues la idea es que esta aguja, que databa del siglo XIII aunque fue reconstruida en el XIX por Eugène Viollet-le-Duc, esté completamente visible antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el 26 de julio de 2024.

No obstante, el templo no reabrirá sus puertas hasta el 8 diciembre de ese mismo año. El organismo encargado de la reconstrucción no ha dado, hasta el momento, detalles sobre el proceso de levantamiento de la aguja y no tienen previsto divulgar comunicados hasta el próximo 8 de diciembre, justo un año antes de esa reapertura.

De acuerdo con los planes iniciales, la parte esencial de la misma, es decir, los elementos de madera, debería estar completamente instalada para finales de este 2023. Ya en los primeros meses de 2024 están previstos los trabajos de recubrimiento de plomo y la instalación de seis pequeñas campanas, así como la colocación del gallo en la punta.

