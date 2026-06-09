Aaron Mercury sufre accidente en su camioneta

Aaron Mercury se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un video en el que mostró los daños que sufrió su camioneta tras verse involucrado en un accidente automovilístico.

El influencer mexicano relató que su vehículo ya presentaba advertencias sobre el desgaste de las llantas, situación que, sumada a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia, provocó que perdiera el control de la unidad al intentar frenar.

La camioneta involucrada en el percance es una BMW que Mercury adquirió en marzo pasado, luego de haber sufrido el robo de otro vehículo en diciembre de 2025.

Sin embargo, el creador de contenido reconoció que el accidente no solo estuvo relacionado con el estado de las llantas y las condiciones climáticas, sino también con el exceso de velocidad al que circulaba en ese momento.

En el video publicado en sus redes sociales, Aaron Mercury explicó que el incidente ocurrió durante la noche mientras regresaba a su casa.

Según su testimonio, al intentar detener la camioneta, esta se deslizó sobre el pavimento mojado y terminó impactándose hasta en tres ocasiones contra una barda.

El influencer destacó que la estructura contra la que chocó evitó una situación mucho más grave, ya que detrás de ella existía una caída de entre 15 y 20 metros.

Asegura que solo sufrió una lesión menor

Pese a la magnitud del accidente, el tiktoker aseguró que no sufrió heridas de gravedad. De acuerdo con su relato, únicamente presentó una lesión en una rodilla y se encuentra en buen estado de salud.

No obstante, reconoció que el incidente generó preocupación entre sus familiares, quienes se alarmaron al enterarse de lo ocurrido.

Por último, aseguró que, pese a que la camioneta, por la cual contó estar feliz por haberla comprado y lo difícil que fue conseguirla, hay más cosas por las que celebrar que por una camioneta.

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