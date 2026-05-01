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Yankees vencen 7-2 a Orioles, se llevan 11ª victoria en 13 juegos

Aaron Judge le robó un extrabase a Taylor Ward, excompañero suyo en Fresno State, con una atrapada en salto contra la barda en la primera entrada

  • 01
  • Mayo
    2026

Ben Rice y el panameño José Caballero conectaron jonrones, mientras que Will Warren ganó su tercera apertura consecutiva y New York Yankees vencieron 7-2 a Baltimore Orioles la noche de este viernes.

Caballero, aprovechando al máximo su oportunidad de jugar mientras el campocorto Anthony Volpe se recupera de una cirugía en el hombro, rompió el empate 1-1 cuando conectó un cuadrangular solitario en la segunda entrada ante Cade Povich.

Rice pegó un batazo de tres carreras más tarde en el episodio, con lo que llegó a 11 home run y 26 carreras impulsadas.

Warren (4-0) permitió dos carreras y tres hits en seis entradas y un tercio, con nueve ponches y una base por bolas, y redujo su efectividad a 2,39. Yankees mejoraron a 21-11, la mejor marca de la Liga Americana, ya 5-0 en aperturas de serie en casa.

Cody Bellinger puso al frente a los Yankees con un doble productor en la primera entrada, pero Alonso empató la pizarra cuando abrió la segunda con su quinto jonrón, al enviar un sinker al segundo nivel de las gradas del jardín derecho.

Alonso dejó a los Mets durante la temporada baja tras firmar un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con los Orioles.

El jardinero derecho Aaron Judge le robó un extrabase a Taylor Ward, excompañero suyo en Fresno State, con una atrapada en salto contra la barda en la primera entrada.

Además, Amed Rosario restableció una ventaja de cuatro carreras con un sencillo impulsor en la parte baja, mientras Judge anotó su carrera número 900, y agregó un sencillo productor en la octava.


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