Judge lidera victoria de Yankees con poder ofensivo ante Rangers

Aaron Judge volvió a ser protagonista al conectar su undécimo jonrón de la temporada y liderar la victoria de los New York Yankees por 4-2 sobre los Texas Rangers, la noche del lunes.

Judge, quien igualó el liderato de cuadrangulares en las Grandes Ligas, rompió el juego con un batazo de 414 pies en la tercera entrada que impulsó tres carreras y puso el marcador 3-0.

El encuentro también quedó marcado por los jonrones consecutivos de Judge y Ben Rice, quienes se convirtieron en la segunda dupla en la historia de los Yankees en sumar 10 o más cuadrangulares cada uno en los primeros 29 juegos de la temporada, igualando una marca de 1956 de Mickey Mantle y Yogi Berra.

Rice, que ya había conectado su décimo jonrón, el sexto en apenas 11 juegos, amplió la ventaja tras un sencillo de Trent Grisham, en una jugada en la que la defensa de Texas no logró concretar el out.

Dominio desde el montículo

El abridor Max Fried firmó una sólida actuación de seis entradas sin permitir carreras, otorgando apenas cuatro imparables, para acreditarse su cuarta victoria de la temporada.

Los Yankees (19-10) sumaron así su décima victoria en los últimos 12 encuentros, consolidándose como líderes de la Liga Americana.

El único daño significativo para Nueva York llegó en la novena entrada, cuando el relevista David Bednar permitió una carrera sucia, aunque logró su octavo salvamento en nueve oportunidades al cerrar el juego.

Por los Rangers, el abridor Jack Leiter permitió los tres jonrones del encuentro en seis entradas de labor, mientras que Joc Pederson conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada.

El triunfo reafirma el poder ofensivo de los Yankees, con actuaciones destacadas de Aaron Judge, quien también conectó dos dobles, y una ofensiva que continúa marcando diferencia en la temporada.

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