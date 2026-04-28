Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26118138170201_f481824159
Deportes

Judge lidera victoria de Yankees con poder ofensivo ante Rangers

Aaron Judge y Ben Rice conectaron jonrones consecutivos en el triunfo de Nueva York 4-2 sobre Texas; los Yankees suman su décima victoria en 12 juegos

  • 28
  • Abril
    2026

Aaron Judge volvió a ser protagonista al conectar su undécimo jonrón de la temporada y liderar la victoria de los New York Yankees por 4-2 sobre los Texas Rangers, la noche del lunes.

Judge, quien igualó el liderato de cuadrangulares en las Grandes Ligas, rompió el juego con un batazo de 414 pies en la tercera entrada que impulsó tres carreras y puso el marcador 3-0.

El encuentro también quedó marcado por los jonrones consecutivos de Judge y Ben Rice, quienes se convirtieron en la segunda dupla en la historia de los Yankees en sumar 10 o más cuadrangulares cada uno en los primeros 29 juegos de la temporada, igualando una marca de 1956 de Mickey Mantle y Yogi Berra.

Rice, que ya había conectado su décimo jonrón, el sexto en apenas 11 juegos, amplió la ventaja tras un sencillo de Trent Grisham, en una jugada en la que la defensa de Texas no logró concretar el out.

Dominio desde el montículo

El abridor Max Fried firmó una sólida actuación de seis entradas sin permitir carreras, otorgando apenas cuatro imparables, para acreditarse su cuarta victoria de la temporada.

Los Yankees (19-10) sumaron así su décima victoria en los últimos 12 encuentros, consolidándose como líderes de la Liga Americana.

El único daño significativo para Nueva York llegó en la novena entrada, cuando el relevista David Bednar permitió una carrera sucia, aunque logró su octavo salvamento en nueve oportunidades al cerrar el juego.

Por los Rangers, el abridor Jack Leiter permitió los tres jonrones del encuentro en seis entradas de labor, mientras que Joc Pederson conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada.

El triunfo reafirma el poder ofensivo de los Yankees, con actuaciones destacadas de Aaron Judge, quien también conectó dos dobles, y una ofensiva que continúa marcando diferencia en la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_04_25_004744_6c69a00156
Monterrey derrota a Dorados y mantiene el liderato de zona norte
H_Gs_Tlh_M_Ws_AATV_4_S_ed92fa90e9
Recibe Sheinbaum a equipos de la MLB en Palacio Nacional
aaron_judge_3707d28838
Judge y Grisham hacen historia en dramático triunfo de Yankees
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_4_57_28_PM_f001024de0
Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión
Andres_Mijes_1a7c27609e
Andrés Mijes pide a Federación y Estado actuar en caso Mattel
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×