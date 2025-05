¿Adiós? Cristiano pone misterioso mensaje en sus redes sociales

En medio de una ola de rumores sobre su futuro, Cristiano Ronaldo publicó un enigmático mensaje sobre su futuro, el cual muchos señalan estaría lejos del Al-Nassr, su actual equipo en Arabia Saudita, incluso llegando a estar vinculado con Rayados.

No se tiene pistas sobre si este mensaje estaría relacionado con una posible salida de su actual escuadra o si únicamente se refiere al final de esta temporada, pues este lunes fue el último partido del Al-Nassr, el cual terminó con derrota por 3-2 ante el Al-Fateh SC.

De inmediato comenzaron las especulaciones sobre este mensaje, la mayoría relacionados con el fichaje del multi campeón de Champions; algunos apuntando a equipos brasileños y muchos más que se ilusionan con su llegada al Monterrey, donde compartiría vestuario con su excompañero, Sergio Ramos.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3