Creadores de Stranger Things explican el final (Spoiler)

Los hermanos Duffer explicaron el final de Stranger Things, marcado por la ambigüedad sobre Once, el cierre de la infancia y un adiós definitivo a Hawkins

  • 03
  • Enero
    2026

Tras nueve años y medio desde su estreno, Stranger Things llegó oficialmente a su final con el episodio titulado El Mundo del Derecho, cerrando una de las series más emblemáticas de Netflix y dejando emociones, dudas y reflexiones entre sus seguidores.

Un adiós a Hawkins y a la infancia

El capítulo final muestra la derrota de Vecna y la destrucción del Mundo del Revés, mientras los personajes regresan al sótano de los Wheeler para una última partida de Dragones y Mazmorras.

Esta escena, situada 18 meses después, simboliza el cierre de una etapa y el paso definitivo a la adultez.

Para los creadores, Matt y Ross Duffer, el desenlace fue concebido como una despedida a la infancia.

“Se trataba de cerrar la puerta a esa etapa de la vida”, explicaron en entrevistas con medios estadounidenses.

G9j06RYaMAI7WM-.jfif

La mayor incógnita del final es el paradero de Once (Millie Bobby Brown).

La serie sugiere que pudo haberse sacrificado para evitar que el gobierno utilizara sus poderes, aunque también deja abierta la posibilidad de que haya sobrevivido.

G9nV53hXIAA5Ho3.jfif

Los Duffer confirmaron que esta ambigüedad fue intencional.

“Queríamos que el público sacara sus propias conclusiones. Los personajes tampoco pueden saberlo”, señalaron, subrayando que la esperanza forma parte del mensaje final.

Un relevo generacional

La escena final introduce a nuevos niños que toman el lugar de los protagonistas originales, reforzando la idea de relevo y continuidad de la imaginación, aunque no de la historia.

G9kANzwWIAAl8zm.jfif

“Once representa la magia de la infancia, y para crecer, esa magia tenía que irse”, explicaron los creadores.

Sin continuación, pero con nuevos caminos

Los hermanos Duffer fueron claros: no hay planes para continuar la historia de Once y sus amigos.

G9jas9CaMAQZGpQ.jfif

El final fue diseñado como definitivo. Sin embargo, adelantaron que trabajan en un spin-off ambientado en el universo de Stranger Things, con nuevos personajes y mitología.

Con este cierre, la serie se despide dejando un legado marcado por la nostalgia, el crecimiento y la certeza de que, incluso tras la oscuridad, siempre puede existir esperanza.

G9mqqduawAAsCXx.jfif


