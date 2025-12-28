Córdova dice adiós a Tigres y promete no decepcionar a Toluca

Sebastián Córdova se despidió oficialmente de Tigres tras concluir el Clausura 2025, torneo en el que tuvo actividad limitada con apenas seis partidos disputados. El mediocampista mexicano compartió un mensaje dirigido al club y a la afición auriazul, marcando el cierre de una etapa que inició en 2022 y que incluyó títulos y participación constante durante varias temporadas.

La publicación fue difundida a través de redes sociales y estuvo acompañada por una imagen representativa de su paso por la institución. El mensaje generó reacciones inmediatas entre aficionados y comentarios de otros futbolistas, quienes reconocieron su trayectoria y le desearon éxito en la siguiente etapa de su carrera dentro de la Liga MX.

El mensaje de despedida de Sebastián Córdova

En su texto, Córdova recordó el momento en el que Tigres le abrió las puertas tras su salida del América, destacando la importancia que tuvo el club en su desarrollo profesional.

“Enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme; así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro futbol”, escribió el mediocampista en uno de los fragmentos de su mensaje.

El jugador también señaló que su salida responde a un proceso natural dentro de su carrera y que mantiene un vínculo con la institución.

“Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional, me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí”, añadió.

Partidos, goles y asistencias durante su etapa con Tigres

Sebastián Córdova llegó a Tigres en enero de 2022 con el objetivo de recuperar continuidad y protagonismo. En su primera temporada fue parte del plantel que conquistó la octava Liga MX en la historia del club universitario.

Durante su estancia en San Nicolás de los Garza, el mediocampista disputó 159 partidos oficiales, en los que registró 24 goles y 18 asistencias. Además, levantó el trofeo de la Campeones Cup, sumando títulos a su trayectoria en el futbol mexicano.

Aunque Tigres estuvo cerca de conseguir un nuevo campeonato de liga, el equipo se quedó a un paso del noveno título tras caer ante Toluca en una final reciente.

Jugadores de tigres y afición reacciona ante mensaje de Córdova

El mensaje de despedida fue respondido por jugadores activos y excompañeros, así como por seguidores del club, quienes dejaron mensajes de apoyo y reconocimiento. Córdova afirmó que su relación con Tigres y la ciudad de Monterrey se mantiene vigente.

“No es una despedida, porque esta ciudad y Tigres siempre estarán conmigo”, escribió el futbolista en su publicación.

Toluca recibiría de refuerzo a Córdova para la Liga MX 2026

Con su contrato concluido, Sebastián Córdova se encuentra como agente libre de cara al siguiente torneo, sin embargo, Toluca, apunta como el principal interesado que busca reforzar su mediocampo.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre su próximo destino. No obstante, el mediocampista aseguró estar listo para asumir un nuevo reto profesional.

“A mi nuevo club y a su afición les prometo que no los voy a decepcionar”, señaló.

Comentarios