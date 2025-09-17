Cerrar X
Advierte España que no jugaría el Mundial si Israel clasifica

El portavoz del PSOE, Patxi López, advirtió que España podría no disputar el Mundial 2026 si Israel participa; el Gobierno endurece su postura contra Tel Aviv

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, advirtió este martes que la Selección Española podría ausentarse del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, en caso de que Israel logre clasificarse.

“En su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”, declaró en el Congreso de los Diputados.

López pidió que se repita con Israel lo que ya se hizo con Rusia tras la invasión a Ucrania: su exclusión de las competiciones internacionales.

También planteó que el veto se extienda a eventos culturales, como Eurovisión, con el fin de generar presión diplomática.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, sostuvo que “no se puede convivir como si no sucediera nada con equipos que representan a Israel” y adelantó que el Gobierno instará a federaciones y comités a no permitir la normalización de competiciones mientras siga la ofensiva en Gaza.

En la misma línea, la ministra de Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfatizó que “el deporte no puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real”.

Por su parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu acusó a España de impulsar una “campaña antiisraelí y antisemita”.

Como respuesta, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomón, tras lo que calificó de “calumniosas acusaciones”.

La postura sobre el Mundial se suma a la estrategia del presidente Pedro Sánchez de aislar a Israel en foros internacionales.

El mandatario ya había solicitado su exclusión de las competiciones deportivas globales, en paralelo a un paquete de medidas para “detener el genocidio en Gaza”.


