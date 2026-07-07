Enciende Mundial alerta por violencia en hogares

ONU Mujeres advierte que durante los megaeventos deportivos aumentan los casos de agresiones intrafamiliares, especialmente por el consumo de alcohol

La Copa Mundial 2026 representa una oportunidad para celebrar el futbol, pero también un periodo de mayor riesgo de violencia en los hogares, advirtió ONU Mujeres México, al señalar que diversos estudios internacionales muestran un incremento en las agresiones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante los grandes eventos deportivos.

La responsable de programas de ONU Mujeres México, Andrea Cházaro, explicó que la preocupación no radica en el futbol como tal, sino en la combinación de factores como el consumo excesivo de alcohol, la frustración por los resultados de los partidos y conductas violentas preexistentes, que pueden derivar en agresiones dentro del entorno familiar.

De acuerdo con la evidencia recopilada por la organización, cuando el equipo favorito de la persona agresora pierde, los reportes de violencia en el hogar aumentan hasta 38 por ciento.

Incluso cuando la selección gana o empata, las denuncias también registran un incremento de 26 por ciento.

Asimismo, los estudios identifican al consumo de alcohol como uno de los principales factores que agravan el problema, ya que las agresiones asociadas a esta condición llegan a incrementarse hasta 47% durante este tipo de competencias deportivas.

Cházaro aclaró que el futbol no provoca la violencia, sino que puede detonar o intensificar situaciones ya existentes cuando confluyen factores como el abuso del alcohol, la presión competitiva y patrones de masculinidades que normalizan la descarga de frustración contra integrantes de la familia.

Aunque México aún no cuenta con una investigación específica sobre el impacto del Mundial en la violencia en los hogares, ONU Mujeres considera que la evidencia obtenida en otros países es suficiente para reforzar las acciones preventivas, especialmente porque siete de cada diez mujeres en el país han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Ante este panorama, el organismo, en coordinación con UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Secretaría de las Mujeres, impulsa la campaña "En equipo contra la violencia familiar", cuyo objetivo es sensibilizar a la población, promover la denuncia y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes durante la justa mundialista.

La organización también hizo un llamado a los medios de comunicación, autoridades, empresas y sociedad civil para visibilizar este problema y difundir los mecanismos de apoyo disponibles, entre ellos el número de emergencias 911 y la Línea de las Mujeres 079.

Los estudios que sustentan esta alerta fueron desarrollados principalmente en países como Reino Unido, Brasil, Colombia y Costa Rica, donde se documentó un aumento de los reportes de violencia en los hogares durante partidos de alta tensión. Si bien no existe un ranking de países con mayor incidencia, ONU Mujeres señala que la evidencia muestra un patrón constante: cuando coinciden alcohol, tensión deportiva y conductas violentas, el riesgo para mujeres, niñas, niños y adolescentes aumenta significativamente.

Como referencia del contexto nacional, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 113,294 carpetas de investigación por violencia familiar y se recibieron 230,015 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con este delito, además de más de 114,000 reportes por violencia contra la mujer.

ONU Mujeres insistió en que la pasión por el futbol no debe convertirse en un pretexto para normalizar agresiones dentro de los hogares y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho de violencia y utilizar los servicios de apoyo disponibles.