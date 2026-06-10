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Internacional

Trump advierte más acciones militares contra Irán

Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques contra Irán y acusó a Teherán de retrasar las negociaciones de paz

  • 10
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de nuevas operaciones militares contra Irán al asegurar que las autoridades iraníes desaprovecharon la oportunidad de alcanzar un acuerdo que evitara una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente.

Durante una entrevista, el mandatario estadounidense afirmó que la República Islámica tuvo tiempo suficiente para concretar un pacto y evitar consecuencias más severas.

"Podría continuar. Tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y seguir adelante", señaló Trump al referirse a los líderes iraníes.

Acusa retrasos en las negociaciones

El presidente sostuvo que Teherán ha prolongado deliberadamente las conversaciones diplomáticas, las cuales han mostrado pocos avances en las últimas semanas, en medio de un conflicto regional que se ha intensificado desde finales de febrero.

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Horas antes de sus declaraciones televisivas, Trump publicó un mensaje en la plataforma Truth Social en el que criticó la postura iraní y aseguró que el país únicamente emite declaraciones sin tomar medidas concretas para alcanzar un acuerdo.

En su publicación, el mandatario lanzó además una dura advertencia al afirmar que Irán deberá enfrentar las consecuencias por no haber concretado un entendimiento que, según dijo, habría resultado beneficioso para sus intereses.

Intercambio de acusaciones tras los ataques

Las declaraciones se producen después de que Washington ordenara ataques contra diversos objetivos en el sur de Irán, como respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las operaciones militares fueron ejecutadas por instrucción directa de Trump y constituyeron una represalia por el incidente ocurrido un día antes.

Por su parte, las autoridades iraníes aseguraron haber respondido mediante bombardeos dirigidos a 21 instalaciones militares estadounidenses distribuidas en distintos puntos de Medio Oriente, incluyendo Jordania, Kuwait y Baréin.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos rechazó esa versión y negó que dichos ataques se hubieran producido.

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