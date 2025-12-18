Podcast
Coahuila

Analiza Congreso detalles sobre presupuesto 2026

Afirman que entre las prioridades de la propuesta económica se encuentra la procuración de justicia para las mujeres y fortalecer el sector de seguridad

Diputados del Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas sostuvieron una reunión en la que se analizó el presupuesto de egresos para Coahuila en 2026, donde se destaca el incremento del 30 por ciento al área de salud, afirmó la presidenta del Poder Legislativo, Luz Elena Morales Núñez.

Señaló que otro de los renglones a los que se fortalecerá presupuestalmente es la seguridad para la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, además de la procuración de justicia para las mujeres, entre otros.

“Hablan de una muy buena administración financiera donde existen más ingresos, más participaciones para el próximo año debido a estas fórmulas por la buena administración que existe y la disciplina financiera y el manejo de la deuda”.

En esta reunión, a la que acudió el Secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, fueron convocados los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Finanzas.

Dijo que previamente se analizaron las leyes de ingresos de los municipios, donde se observó solamente el incremento de acuerdo con la inflación, sin nuevos impuestos y con una recaudación responsable.


