Palou firma su quinta pole consecutiva en IndyCar

El piloto español Àlex Palou logró su quinta pole consecutiva en Wisconsin y se consolida como líder del campeonato de IndyCar

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El piloto español Àlex Palou continúa dominando la temporada de IndyCar al conseguir este sábado su quinta pole position consecutiva, ahora en el circuito Road America, en Wisconsin.

El actual campeón firmó una vuelta de 1:43.6615, superando al estadounidense David Malukas y al neozelandés Marcus Armstrong, quienes completaron los tres primeros lugares de la clasificación.

Dominio en la temporada

Palou, integrante del equipo Chip Ganassi Racing, ha mostrado un rendimiento sólido a lo largo del campeonato, consolidándose como el principal contendiente al título.

Tras nueve carreras disputadas, el catalán lidera la clasificación general con 342 puntos, con una ventaja de 49 unidades sobre Kyle Kirkwood y 68 sobre Malukas.

La quinta pole consecutiva representa un logro destacado en la temporada, reflejo del gran nivel del piloto y del desempeño de su equipo.

“Es increíble, cinco seguidas este año. Este equipo me está dando el mejor coche y toda la potencia que necesitamos”, expresó Palou tras la sesión de clasificación.

Antecedentes en Road America

El circuito de Wisconsin es un escenario favorable para el español, quien ya había conseguido la victoria en este mismo Gran Premio durante la temporada anterior.

Su desempeño en este trazado refuerza su condición de favorito para repetir el triunfo.

En lo que va del año, Palou ha ganado cuatro de las nueve carreras disputadas, lo que lo posiciona como el piloto más consistente del campeonato.

El español, cuatro veces campeón de la IndyCar, busca ampliar su dominio y acercarse a un nuevo título en la categoría.