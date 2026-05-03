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Deportes

Alex Ferguson, hospitalizado antes de Manchester United-Liverpool

El legendario exentrenador escocés fue trasladado en ambulancia desde Old Trafford tras sentirse indispuesto poco antes del clásico

  • 03
  • Mayo
    2026

El histórico exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue hospitalizado este domingo luego de sufrir una indisposición en el estadio Old Trafford, minutos antes del esperado duelo entre los ‘Diablos Rojos’ y el Liverpool.

Según reportes de medios británicos, Ferguson, de 84 años, fue atendido en las instalaciones del club y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de su estado de salud.

Testigos y medios locales señalaron que el exdirector técnico escocés había sido visto horas antes conviviendo con invitados y asistentes en el palco del estadio, donde suele presenciar regularmente los partidos del Manchester United desde su retiro.

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La noticia generó preocupación inmediata entre aficionados, jugadores y figuras del fútbol, dada la relevancia histórica del entrenador más exitoso en la historia del club inglés.

Una leyenda viva del Manchester United

Sir Alex Ferguson dirigió al Manchester United durante 27 años, entre 1986 y 2013, periodo en el que transformó al club en una potencia global.

Bajo su mando, el equipo conquistó 13 títulos de la Premier League, dos Champions League, cinco FA Cups y múltiples trofeos internacionales, consolidando una era dorada para la institución.

Su presencia habitual en Old Trafford lo mantiene como una figura central en la vida del club, incluso años después de su retiro.

La salud de Ferguson ya había generado alarma en 2018, cuando sufrió una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida y requirió cirugía de emergencia.

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Aunque logró una recuperación notable y volvió a aparecer públicamente en partidos y eventos del club, ese antecedente incrementó la inquietud tras su nuevo ingreso hospitalario.

Hasta ahora, ni el Manchester United ni la familia Ferguson han emitido un comunicado detallado sobre su condición.

 


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