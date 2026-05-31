Alex Palou gana el GP de Detroit; Pato O'Ward queda cuarto

El español aprovechó una posición de privilegio en la parrilla para reencontrarse con la victoria después de dos carreras sin subir a lo más alto del podio

Álex Palou continúa consolidándose como la gran figura de la temporada 2026 de la IndyCar luego de conquistar este domingo el Detroit Grand Prix y ampliar su ventaja al frente del campeonato.

El piloto español aprovechó nuevamente una posición de privilegio en la parrilla, tras conseguir su tercera pole consecutiva, para reencontrarse con la victoria después de dos carreras sin subir a lo más alto del podio.

WINNERS IN DETROIT!!! 🏆



What an awesome team I have around me. The absolute best! Thank you to all the fans for the amazing support! 👊@HondaRacing_US pic.twitter.com/X9VhUtXm0R — Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) May 31, 2026

Palou reafirma su dominio en la IndyCar

El catalán llegó a Detroit con la misión de dejar atrás el séptimo lugar obtenido en las recientes 500 Millas de Indianápolis, y respondió con una actuación sólida que le permitió sumar un nuevo triunfo a su impresionante campaña.

Al volante de un monoplaza decorado con los colores de Honda Racing Corporation, Palou consiguió su cuarta victoria de la temporada y la número 12 en sus últimos 25 Grandes Premios.

Alex Palou WINS on the Streets of Detroit! pic.twitter.com/4BJgnO73RM — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 31, 2026

Además, tres de sus cuatro triunfos en este año han llegado en circuitos urbanos, una muestra de la consistencia que ha mostrado en este tipo de trazados.

Gracias a este resultado, el español fortalece aún más su liderato en la clasificación general y mantiene firme su objetivo de conquistar el que sería su quinto campeonato de IndyCar.

Pato O'Ward firma una remontada hasta el cuarto lugar

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward tuvo una destacada actuación al finalizar en la cuarta posición luego de arrancar desde el séptimo puesto.

El piloto regiomontano de Arrow McLaren se mantuvo durante buena parte de la competencia peleando dentro del grupo perseguidor hasta que logró superar a su compañero de equipo, Christian Lundgaard, para escalar posiciones.

La carrera también estuvo marcada por varios abandonos importantes, entre ellos los de Will Power, Scott McLaughlin, Mick Schumacher y David Malukas, quienes quedaron fuera tras distintos incidentes cuando peleaban por los primeros lugares.

La combinación de esos resultados permitió que O'Ward avanzara hasta la cuarta plaza y sumara puntos valiosos en una jornada dominada nuevamente por Palou.

another 4th.. no hardware yet. Thanks Detroit see ya next year andddd see you next wknd St.Louis pic.twitter.com/QobLbrFyLi — Pato O'Ward (@PatricioOWard) May 31, 2026

Podio en Detroit

Detrás del español finalizaron Kyle Kirkwood, del equipo Andretti, en la segunda posición, y Graham Rahal, de Rahal Letterman Lanigan Racing, quien completó el podio.

Con una nueva victoria en su cuenta, Álex Palou reafirma su condición de favorito al campeonato y continúa escribiendo una de las etapas más exitosas de su carrera dentro de la IndyCar.