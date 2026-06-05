Alistan show de drones para partidos del Mundial 2026

Los preparativos finales para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 están a tope, no solamente para lo que pasará dentro del campo, sino también fuera de él, particularmente durante los espectáculos que tiene planeada la organización.

Uno de los puntos más interesantes que tendrá la Ciudad de México como sede es el show de drones que ya es visible en la zona sur de la capital mexicana.

Algunas de las figuras que se adueñaron del cielo fueron las mascotas del Mundial: Zayu, Maple y Clutch. Tampoco podía faltar el Trionda, balón oficial de la justa y, por supuesto, el trofeo de campeón.

Y como México es un país lleno de tradición, también hay algunas figuras como el Ángel de la Independencia y la misma bandera nacional.

Cabe destacar que este show de drones será exclusivo para los partidos que se jueguen de noche, tal es el caso de Uzbekistán vs. Colombia del 17 de junio y que se celebrará a las 20:00 horas, tiempo de México y el México vs Chequia del 24 de junio.

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