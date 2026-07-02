Magnicharters pierde certificado de operación; alistan demanda

La decisión se tomó luego de un proceso de supervisión iniciado en enero de 2026 y de la suspensión temporal de sus operaciones en abril

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos de Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., empresa que opera bajo la marca Magnicharters, al concluir que no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos operativos establecidos por la normatividad aeronáutica.

La decisión fue tomada el pasado 29 de junio y representa el paso definitivo dentro del procedimiento administrativo que la autoridad inició meses atrás, luego de detectar diversas irregularidades durante una inspección extraordinaria.

La supervisión comenzó en enero

De acuerdo con la AFAC, el proceso inició con una Verificación Mayor Extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero de 2026, en la que se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica vigente.

Tras esa revisión, la autoridad emitió diversos requerimientos para que la empresa corrigiera las deficiencias detectadas y acreditara el cumplimiento de las disposiciones técnicas y operativas.

Sin embargo, la documentación presentada por Magnicharters fue considerada insuficiente para demostrar que las observaciones habían sido solventadas.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/BqA1lSpyKw — AFAC (@AFAC_mx) July 2, 2026

Agencia Federal de Aviación Civil defiende la decisión

En su comunicado, la Agencia Federal de Aviación Civil subrayó que todas las actuaciones estuvieron respaldadas por criterios técnicos y jurídicos, además de que tuvieron como prioridad proteger la seguridad del sistema aeronáutico nacional.

"La seguridad aérea no es negociable. Cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso, privilegiando en todo momento la protección de las y los pasajeros", señaló la dependencia.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) respaldó la determinación al señalar que las medidas implementadas durante el procedimiento estuvieron orientadas a garantizar operaciones seguras para los usuarios del transporte aéreo.

Además de perder el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, Magnicharters podría enfrentar nuevas complicaciones legales, ya que clientes afectados analizan la posibilidad de promover demandas por presunto fraude derivadas de la cancelación de vuelos y la imposibilidad de prestar el servicio contratado.