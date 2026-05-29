Alistan seguridad en Tijuana por llegada de selección iraní

Autoridades federales, estatales y representantes de organismos de seguridad de México y Estados Unidos intensificaron los preparativos para la llegada de la selección de Irán a Tijuana, ciudad que fungirá como campamento base del equipo asiático durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que desde el inicio de la semana se han realizado reuniones de coordinación para definir los operativos de seguridad, logística y movilidad que acompañarán la estancia de la delegación iraní en la frontera norte del país.

“Vamos a recibir a la selección de Irán en los próximos días, quienes estarán aquí en Tijuana, Baja California”, declaró la mandataria estatal.

Coordinan operativo con autoridades mexicanas y de EUA

El secretario general de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, explicó que en las mesas de trabajo participan autoridades municipales, estatales y federales, además de representantes aeroportuarios, personal migratorio, elementos de Marina, Guardia Nacional y miembros de FIFA.

También confirmó la participación de autoridades estadounidenses debido a la cercanía de Tijuana con California y a los traslados que realizará la selección iraní para disputar sus encuentros en territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, el equipo iraní arribaría a México entre el 5 y 6 de junio.

Además, alrededor de 300 elementos federales serán desplegados en Baja California para reforzar la estrategia de seguridad durante la permanencia de la delegación asiática.

Irán jugará sus partidos en Estados Unidos

La selección iraní forma parte del Grupo G y disputará sus primeros encuentros frente a Nueva Zelanda y Bélgica los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles.

Posteriormente enfrentará a Egipto el 24 de junio en Seattle.

Aunque los partidos serán en Estados Unidos, el equipo permanecerá concentrado en Tijuana debido a las restricciones impuestas por autoridades estadounidenses.

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Sheinbaum confirmó apoyo de México

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló esta semana que FIFA consultó al Gobierno mexicano sobre la posibilidad de que Irán utilizara territorio nacional como sede de concentración durante el torneo.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema’”, explicó.

Las declaraciones colocaron a Tijuana en el centro de la atención internacional previo al arranque del torneo.

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Embajador iraní visita instalaciones en Tijuana

Como parte de los preparativos, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, visitó esta semana la ciudad fronteriza para supervisar instalaciones y revisar detalles logísticos antes de la llegada del plantel.

Durante su visita, el diplomático aseguró que la selección iraní ha enfrentado dificultades relacionadas con permisos migratorios y movilidad.

“Somos el único equipo que verdaderamente no ha recibido apoyo”, afirmó.

بازدید سفیر ایران از باشگاه تیخوانا، با امکاناتی بی نظیر، بهترین مکان برای تمرین تیم ملی فوتبال ایران



Visita del embajador de Irán al club Tijuana, con instalaciones incomparables, el mejor lugar para el entrenamiento de la selección nacional de fútbol de Irán. pic.twitter.com/LPojBE6y7k — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) May 29, 2026

Por su parte, autoridades estatales indicaron que FIFA tomó en cuenta la ubicación estratégica de Tijuana y su infraestructura deportiva para convertirla en sede base de Irán.

Entre los factores determinantes destacan las instalaciones del estadio del Club Tijuana Xoloitzcuintles, además de la conectividad aérea y terrestre con California.

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