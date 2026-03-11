Alistan estrategia de seguridad para playoffs de Mundial 2026

La estrategia de seguridad para los juegos de playoffs agendados para este mes de marzo en el Estado de Nuevo León, se revisaron por la Mesa de Seguridad para el Mundial del Fútbol 2026.

En esta estrategia presidida por el gobernador Samuel García, participaron diversas instituciones para analizar los operativos de seguridad que resguardarán los lugares más importantes de este Mundial 2026. Se contemplan inmuebles como los hoteles sede de cada una de las selecciones visitantantes, el Estadio de Monterrey y Parque Fundidora, así como las principales vías de comunicación aérea, terrestre y puntos de interés público.

Dicha revisión cuenta con el objetivo de garantizar una correcta atención a los turistas que visiten el Estado para apoyar a sus selecciones. Por ello, se confirmó que serán más de 15 mil elementos activos que se pondrán en disposición para las tareas de seguridad y atención ciudadana.

En tanto, los aeropuertos y carreteras de la entidad contarán con una vigilancia conjunta de la Guardia Nacional y División Caminos de Fuerza Civil para atender a los visitantes que acudan a estos encuentros internacionales.

Esta estrategia coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con la participación de autoridades de la FIFA, Fuerza Civil Nuevo León, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, el C5 estatal y las policías municipales metropolitanas, contando con el apoyo de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones.

¿Qué partidos de playoff se realizarán en la ciudad?

De acuerdo con lo pactado, esta fase se realizará en el Estadio de Monterrey y se llevaran a cabo los siguientes juegos:

Bolivia vs Surinam

Fecha: 26 de marzo de 2026

Irak vs ganador de clasificación

Fecha: 31 de marzo de 2026

