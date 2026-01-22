Alistan monedas conmemorativas del Mundial 2026 en oro y plata

El Gobierno federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para autorizar la emisión de monedas conmemorativas del Mundial de la FIFA 2026 en denominaciones de $25, $10 y $20 pesos, que serían fabricadas en oro, plata y formato bimetálico.

El proyecto plantea que estas piezas no sólo funcionen como recuerdo del torneo, sino como instrumentos para fomentar el ahorro y la inversión, además de promover la tradición numismática mexicana dentro y fuera del país.

Materiales y valor de las piezas

De acuerdo con la propuesta, la moneda de $25 pesos sería de oro, con una pureza mínima de 0.999 y un contenido de un cuarto de onza troy; la de $10 pesos estaría hecha de plata, también con ley mínima de 0.999 y una onza troy; mientras que la de $20 pesos sería bimetálica, con núcleo de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio.

Para las piezas de metales preciosos, el valor nominal sería únicamente ilustrativo. Su precio en pesos dependerá de la cotización diaria internacional, la cual sería determinada por el Banco de México.

“Existe interés nacional y mundial por este programa numismático, lo que permitirá seguir mostrando la riqueza cultural del país”, señala la iniciativa.

Diseños alusivos al torneo

El anverso de todas las monedas conservará el Escudo Nacional en relieve con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El reverso quedará a cargo de Banxico y deberá aludir a la Copa Mundial 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La autoridad monetaria contará con 90 días naturales, una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, para definir los motivos gráficos de cada pieza.

Casa de Moneda hará ajustes técnicos

El documento establece que la Casa de Moneda de México será responsable de realizar los ajustes técnicos necesarios a los diseños aprobados por Banxico, a fin de cumplir con las especificaciones oficiales del decreto.

Por otra parte, dicha iniciativa también subraya el impacto económico que se prevé para el país durante la justa mundialista. Estimaciones de la Secretaría de Turismo calculan la llegada de 5.5 millones de visitantes y una derrama superior a los $60 mil millones de pesos.

Además, se proyecta la creación de 24 mil empleos y un gasto promedio por turista de mil 165 dólares en sectores como hotelería, restaurantes y servicios.

Comentarios