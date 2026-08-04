Altos cargos de FIFA se deslindan de Infantino por plan comercial

Arsène Wenger y el secretario general Mattias Grafström tomaron distancia del fallido proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

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Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, y el secretario general Mattias Grafström, se desmarcaron públicamente del proyecto que buscaba vender parte de los ingresos futuros de la Copa del Mundo a inversionistas privados, una iniciativa que fue retirada tras provocar una fuerte reacción en el futbol internacional.

Las declaraciones llegan apenas días después de que la FIFA cancelara el plan conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), considerado por varios dirigentes como una de las propuestas más polémicas de la actual administración.

Arsène Wenger,afirmó que no tuvo ninguna participación en el proyecto y que conoció los detalles a través de los medios de comunicación.

El exentrenador francés señaló que retirar la propuesta era la única salida posible y defendió una FIFA independiente y transparente.

A la postura de Wenger se sumó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, quien envió un mensaje interno a los empleados calificando los acontecimientos de la última semana como una situación "triste y reprochable".

Aunque evitó mencionar directamente a Infantino, reconoció que la polémica generó una fuerte turbulencia dentro de la organización y pidió al personal no perder de vista el éxito que representó el Mundial de 2026.

Las declaraciones coinciden con críticas realizadas previamente por Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, quien aseguró que los trabajadores fueron "engañados" y calificó la iniciativa como un "proyecto de una sola persona".

El plan que provocó el conflicto

La propuesta impulsada por Infantino contemplaba crear una nueva empresa para administrar los principales activos comerciales de la FIFA, incluidos derechos de transmisión, patrocinios, venta de boletos y servicios de hospitalidad vinculados a la Copa del Mundo.

La operación pretendía recaudar alrededor de $4 mil 200 millones de dólares mediante la venta de cerca del 20 por ciento de la nueva entidad, valuada en $20 mil millones de dólares.

El proyecto tenía como inversionista principal a Thrive Eternal, firma vinculada a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Además, las 211 federaciones afiliadas recibirían 20 millones de dólares cada una y un incremento en los fondos de desarrollo para el siguiente ciclo mundialista.