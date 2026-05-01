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Boletos del Mundial siguen disponibles, pero con precios altos

A poco más de un mes del arranque del Mundial 2026, aún hay boletos disponibles para la fase de grupos, pero con precios que alcanzan hasta los $4,105 dólares

  • 01
  • Mayo
    2026

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, la FIFA mantiene a la venta entradas para la fase de grupos, aunque los elevados precios han encendido el debate entre aficionados de todo el mundo.

El torneo, que comenzará el próximo 11 de junio en sedes de Estados Unidos, Canadá y México, aún no cuelga el cartel de “agotado” en todos sus encuentros, algo que contrasta con las expectativas iniciales del organismo.

Precios que superan los $4 mil dólares

El costo de los boletos se ha convertido en el principal punto de controversia. El partido debut de Estados Unidos ante Paraguay en Los Ángeles figura como el más caro de la fase de grupos, con entradas que alcanzan los $4,105 dólares.

Incluso las opciones más económicas distan de ser accesibles. Actualmente, el precio más bajo disponible ronda los $380 dólares, aplicable a siete encuentros, entre ellos el Curazao contra Costa de Marfil en Filadelfia.

En muchos casos, los boletos oscilan alrededor de los $2,000 dólares, dependiendo de la categoría y la demanda.

Ver a las grandes selecciones, un lujo

Aún con disponibilidad, asistir a los partidos de las selecciones más populares implica un alto costo.

Los boletos para ver a la campeona del mundo, Argentina, liderada por Lionel Messi, oscilan entre $2,475 y $2,925 dólares.

Para Brasil, los precios van de $2,280 a $2,310 dólares.

Otros encuentros destacados también presentan cifras elevadas, como Argentina-Austria ($2,925 dólares), Ecuador-Alemania ($2,550), Uruguay-España ($2,520) e Inglaterra-Croacia ($2,505).

Entre los partidos con boletos más económicos, con precios desde $380 dólares, destacan duelos como Austria-Jordania, Nueva Zelanda-Egipto, Jordania-Argelia, Cabo Verde-Arabia Saudita, Argelia-Austria, República Democrática del Congo-Uzbekistán y Curazao-Costa de Marfil.

Otros encuentros se ubican en un rango intermedio, entre $400 y $455 dólares.

Algunos partidos ya están agotados

Pese a la disponibilidad general, al menos 17 partidos de la fase de grupos ya no tienen boletos, según el portal oficial de la FIFA.

Entre ellos destaca el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México. También están agotados otros encuentros del Tri, como el duelo ante Corea del Sur en Guadalajara y frente a República Checa en la capital del país.

Otros partidos sin disponibilidad incluyen Turquía-Estados Unidos, Brasil-Marruecos y Escocia-Brasil.

Además de la venta oficial, existen boletos en plataformas de reventa, incluido el mercado autorizado por la FIFA. En ese espacio, el mes pasado se ofertaron cuatro asientos para la final por cerca de $2.3 millones de dólares cada uno.

Aunque la FIFA no fija los precios en este mercado, sí obtiene hasta un 30% de comisión por cada transacción.

Eliminatorias: aún más exclusivas

Para las fases finales, la disponibilidad es aún más limitada. No hay boletos para la final a la venta general, pero todavía es posible acceder a las semifinales.

Eso sí, los precios son elevados: una entrada de categoría 1 para la semifinal en Atlanta cuesta $9,660 dólares, mientras que en Dallas asciende a $11,130 dólares.

A medida que se acerca el inicio del torneo, la posibilidad de asistir a un partido del Mundial parece cada vez más restringida para el público general.


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