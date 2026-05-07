Rechaza Trump pagar costos altos de boletos para Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no pagaría los altos precios de los boletos para el próximo Mundial de Fútbol, aunque reconoció el “éxito comercial” del torneo organizado por la FIFA.

Las declaraciones fueron retomadas por medios internacionales tras una breve entrevista telefónica en la que el mandatario reaccionó a los costos de algunas entradas, que en ciertos partidos alcanzan cifras superiores a los mil dólares.

Trump cuestiona precios de boletos del Mundial

Trump expresó sorpresa al conocer el costo de los boletos para el partido entre Estados Unidos y Paraguay, programado en Los Ángeles, y señaló que no pagaría esas cantidades por asistir a un encuentro.

El presidente también manifestó preocupación por el impacto que los precios elevados podrían tener en los aficionados, especialmente entre quienes lo apoyan políticamente.

“Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría”, dijo el mandatario al referirse al costo de las entradas.

Además, mencionó que le gustaría que sus votantes pudieran asistir a los partidos sin dificultades económicas, en referencia a comunidades como Queens y Brooklyn.

Reconoce éxito comercial del torneo

A pesar de sus críticas, Trump destacó el desempeño comercial del Mundial y señaló que la FIFA ha logrado vender una cifra récord de boletos para el evento.

De acuerdo con sus declaraciones, el torneo ha colocado alrededor de cinco millones de entradas, lo que considera un resultado “extremadamente exitoso”.

Sin embargo, los precios en el mercado de reventa han generado controversia, con cifras que en algunos casos alcanzan hasta los dos millones de dólares para la final del torneo.

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