Cruz Azul analiza pedir cambio de árbitro para Final ante Pumas

A unos días de la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM, la directiva celeste analiza presentar una protesta formal ante la Comisión de Árbitros para solicitar el cambio de Daniel Quintero Huitrón, designado para dirigir la vuelta en Ciudad Universitaria.

La inconformidad cementera creció luego de que se viralizara un video donde el entrenador auriazul, Efraín Juárez, felicita efusivamente al silbante tras la Semifinal ante Pachuca e incluso le expresa su deseo de verlo en la Final.

“Ojalá pites tú la Final. muy buen trabajo. Te lo juro, ojalá pites tú porque estuviste espectacular”, se escucha decir al técnico universitario en las imágenes difundidas en redes sociales.

Cruz Azul no olvida el arbitraje en fase regular

Más allá del video, en Cruz Azul existe molestia por el antecedente de Quintero Huitrón en el empate 2-2 frente a Pumas durante la fase regular del torneo.

En aquel encuentro, la Máquina reclamó al menos tres acciones polémicas que, a su consideración, afectaron directamente el resultado:

Un manotazo de Adalberto Carrasquilla sobre Gonzalo Piovi que solo fue sancionado con tarjeta amarilla.

sobre que solo fue sancionado con tarjeta amarilla. Una mano de Nathan Silva dentro del área que no fue marcada como penal.

dentro del área que no fue marcada como penal. Un penal señalado contra Willer Ditta sobre Guillermo Martínez en una jugada que los celestes calificaron como inexistente.

De acuerdo con versiones cercanas al club, la institución utilizaría tanto esos antecedentes como el reciente video de Juárez como argumentos para pedir la reconsideración de la designación arbitral.

El video que encendió la controversia

La grabación entre Juárez y Quintero Huitrón se dio tras el partido de vuelta de Semifinales entre Pumas y Pachuca, donde los universitarios consiguieron el pase a la Final.

Aunque no existe ninguna acusación formal sobre favoritismo, dentro del entorno cementero consideran “comprometedor” que un entrenador involucrado directamente en la serie final exprese públicamente elogios hacia el árbitro que dirigirá el partido decisivo.

La preocupación en Cruz Azul es que, consciente o inconscientemente, esa cercanía pueda influir en el desempeño arbitral.

Así quedaron las designaciones arbitrales

Final de Ida – Ciudad de los Deportes

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Final de Vuelta – Ciudad Universitaria

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

VAR: Guillermo Pacheco Larios

Mientras la Comisión de Árbitros mantiene sin cambios las designaciones oficiales, el ambiente rumbo a la definición del Clausura 2026 comienza a calentarse fuera del terreno de juego.

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