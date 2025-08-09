Arquera mexicana gana oro en los Juegos Mundiales de Chengdú

Andrea Maya Becerra conquistó la medalla de oro en la prueba individual de arco compuesto en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, celebrados en China.

La arquera jalisciense venció en la final a la estonia Lisell Jaatma por un cerrado 147-146, demostrando precisión y temple.

¡Flechas de oro! 🥇🇲🇽 La arquera mexicana Andrea Maya Becerra logra el primer lugar en la Final de tiro con arco compuesto en los World Games 2025, luego de derrotar a Lisell Jaatma, de Estonia. Es la segunda presea para la azteca. 🥇🥈



📸: @worldarchery pic.twitter.com/ZCTx7WRYMl — CONADE (@conadeoficial) August 9, 2025

Este triunfo marcó la primera medalla de oro para México en la competencia y la segunda presea de Becerra en el evento, tras ganar la plata en la prueba de equipos mixtos junto a Sebastián García.

Su camino al oro incluyó victorias clave contra la británica Ella Gibson (número 1 del ranking mundial) en cuartos de final y la colombiana Alejandra Usquiano en semifinales, ambas por 148-147.

