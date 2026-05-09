¡Flecha al oro! Gana Sebastián García Copa del Mundo de Shanghái

El mexicano Sebastián “Bachan” García conquistó este viernes la medalla de oro en la prueba individual de arco compuesto de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026, luego de vencer en una dramática final al francés Nicolas Girard.

El arquero coahuilense se impuso en flecha de desempate tras igualar 145-145 en el marcador regular, resultado que le permitió darle a México su primera medalla dorada dentro del serial internacional de World Archery en esta temporada.

La definición se resolvió en el último disparo, donde Sebastián García logró mayor precisión para quedarse con el primer lugar del podio en China, en una de las finales más cerradas de la jornada.

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¡ORO PARA BACHAN! 🇲🇽 🥇



El coahuilense Sebastián “Bachan” García 🇲🇽 venció en flecha de desempate 145*-145 a Nicolás Girard 🇫🇷 en el compuesto individual de la Copa del Mundo de Shanghái 🇨🇳



👉Tercera medalla para México 🇲🇽 🥇 🥈 🥉pic.twitter.com/XWmFqXFth8 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) May 9, 2026

México suma oro y plata en Shanghái

La delegación mexicana cerró una jornada destacada dentro del arco compuesto, ya que Andrea Becerra también subió al podio tras obtener la medalla de plata en la rama femenil.

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¡PLATA PARA ANDREA! 🇲🇽🥈



Andrea Becerra 🇲🇽 cae en la final 144-145 ante Lisell Jaatma 🇪🇪 pero se lleva la plata del compuesto individual femenil de la Copa del Mundo de Shanghái 🇨🇳



👉Segunda medalla de esta Copa 🥈 🥉 pic.twitter.com/tpV51Ny9uh — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) May 9, 2026

La arquera mexicana cayó por cerrado marcador de 144-145 ante la estonia Lisell Jaatma, actual referente internacional de la disciplina.

Por su parte, Dafne Quintero terminó en la cuarta posición luego de perder el duelo por el bronce frente a la estadounidense Alexis Ruiz por marcador de 145-148.

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Dafne Quintero 🇲🇽 cayó en la final de bronce ante Alexis Ruiz 🇺🇸 por 145-148 y finaliza en la cuarta posición la prueba individual del arco compuesto femenil de la Copa del Mundo de Shanghái 🇨🇳 pic.twitter.com/D4ihwiMD4q — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) May 9, 2026

Primer oro individual para Sebastián García

La medalla conseguida en Shanghái representa el primer oro individual de Sebastián García dentro de una etapa del serial de Copa del Mundo organizado por World Archery.

El arquero de 23 años continúa consolidándose como una de las principales figuras mexicanas del arco compuesto rumbo a los próximos compromisos internacionales del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

México concluyó la segunda etapa de la Copa del Mundo con una cosecha de oro, plata y bronce, mejorando lo realizado semanas atrás en Puebla, donde la delegación había conseguido tres medallas de bronce.

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