Maya Becerra logra el oro en Mundial de tiro con arco compuesto

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra se consagró con la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025, marcando un hito en la historia del deporte nacional.

Con un triunfo por 147-146 frente a la salvadoreña Sofía Paiz en una final latinoamericana, Becerra se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una competencia internacional de arco compuesto de manera individual, sumando además la segunda presea dorada para México en estos campeonatos.

El torneo, celebrado en la ciudad surcoreana de Gwangju, fue el escenario donde Andrea cristalizó años de constancia y esfuerzo.

En cuartos de final, superó a su compatriota Mariana Bernal con un apretado 148-147, mientras que en semifinales derrotó a la colombiana Alejandra Usquiano, quien luego se quedó con el bronce tras vencer a la representante de India por 148-146.

La definición por el oro, decidida por apenas un punto, evidenció el alto nivel competitivo del certamen y consolidó a Becerra como una de las figuras más destacadas del tiro con arco a nivel internacional.

Con esta victoria, Andrea Becerra no solo reafirma su talento y disciplina, sino que también impulsa el desempeño de la delegación mexicana en los escenarios internacionales, dejando una marca imborrable en la historia del deporte.

Comentarios