Cerrar X
arega_99d0ca49de
Deportes

Maya Becerra logra el oro en Mundial de tiro con arco compuesto

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra se consagró con la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025

  • 09
  • Septiembre
    2025

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra se consagró con la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025, marcando un hito en la historia del deporte nacional.

Con un triunfo por 147-146 frente a la salvadoreña Sofía Paiz en una final latinoamericana, Becerra se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una competencia internacional de arco compuesto de manera individual, sumando además la segunda presea dorada para México en estos campeonatos.

El torneo, celebrado en la ciudad surcoreana de Gwangju, fue el escenario donde Andrea cristalizó años de constancia y esfuerzo.

ggg.JPG

En cuartos de final, superó a su compatriota Mariana Bernal con un apretado 148-147, mientras que en semifinales derrotó a la colombiana Alejandra Usquiano, quien luego se quedó con el bronce tras vencer a la representante de India por 148-146.

La definición por el oro, decidida por apenas un punto, evidenció el alto nivel competitivo del certamen y consolidó a Becerra como una de las figuras más destacadas del tiro con arco a nivel internacional.

Con esta victoria, Andrea Becerra no solo reafirma su talento y disciplina, sino que también impulsa el desempeño de la delegación mexicana en los escenarios internacionales, dejando una marca imborrable en la historia del deporte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_07_T080918_984_b12a5cb0eb
México logra oro histórico en Mundial de Tiro con Arco
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T083841_929_8fa09ab6a4
Kenny Zamudio gana oro y asegura boleto a Lima 2027
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T154222_925_c6e4669011
Arquera mexicana gana oro en los Juegos Mundiales de Chengdú
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T173126_865_d0aa8a9b7d
Selena Gomez revela artritis derivada del lupus
bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×