Mexicana gana oro en la Copa Mundial de tiro con arco en Turquía

Andrea Becerra conquistó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual femenil durante la tercera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, celebrada en Antalya, Turquía.

En una final emocionante, venció a la surcoreana Han Seungyeon con un marcador de 159-151, tras superar un empate 149-149 en semifinales contra la estadounidense Alexis Ruiz con un desempate de 10-8.

