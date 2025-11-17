Cerrar X
deportes_toreros_4814ae2d91
Deportes

Andrés Roca Rey, Octavio García y Arturo Gilio… ¡brillantes!

Los toreros salieron por la puerta grande este domingo en la plaza Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ tras repartirse nueve apéndices en la corrida dominical

  • 17
  • Noviembre
    2025

Una gran tarde de toros fue la que vivió el público regiomontano que hizo una entrada de tres cuartos del aforo de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, al repartirse los diestros Octavio García ‘El Payo’, Andrés Roca Rey y Arturo Gilio nueve apéndices al bordar cinco emocionantes faenas, plagadas de arte, valor y temeridad ante un gran encierro de El Junco y un séptimo que regaló ‘El Payo’ de la ganadería de Bernaldo de Quiroz.

‘El Payo’, con el abre plaza, se acomodó con un buen toro y ejerció el oficio con arte y pulcritud, hilvanando una faena aseada que le permitió el corte de un apéndice. Con su segundo, un toro que, sin ser malo, le toreó por momentos con sentimiento, pero con poca tela, lo que le valió al término de su trasteo aplausos y una cerrada ovación. Regaló un séptimo al ver que sus alternantes habían alcanzado el triunfo de puerta grande y el queretano no quiso quedarse sin él, por lo que instrumentó una faena emocionante que coronó con la espada para obtener dos merecidas orejas con las que se sumó a sus compañeros para salir por la puerta grande.

Por su parte, el peruano Andrés Roca Rey dejó bien clara su estatura como figura del toreo al bordar a su primero con una gran faena de emoción y profundidad que coronó al segundo viaje, siéndole otorgadas dos orejas por su labor, que parte del público protestó con considerar excedido el premio. Con su segundo se prodigó al extremo de exponerse de manera temeraria para emocionar al público, que le reconoció su labor exigiendo las dos orejas.

En tanto, el lagunero Arturo Gilio, luego de pechar con el lunar del encierro que le correspondió en el tercero de la tarde, mostró gran voluntad ante lo poco que pudo ofrecer el de El Junco. Con su segundo, el diestro mostró un valor y entrega a toda prueba desde que se abrió con la muleta al iniciar su faena con una emocionante serie de muletazos de rodillas. Ya de pie, Gilio bordó el buen toreo para rubricar su faena llena de entrega y valor, con un estoconazo para recibir dos merecidas orejas.

Al final, los tres diestros fueron sacados por la afición hacia la puerta grande de la plaza, en una tarde triunfal e histórica para quienes tuvieron el privilegio de estar presentes. La empresa de la Plaza Monumental anuncia para el cerrojazo final de la temporada 2025, para el próximo viernes a las 20:30 horas, una corrida de rejones con la participación del rejoneador potosino Jorge Hernández, el español Guillermo Hermoso de Mendoza y el queretano Tarik Othón, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Marrón.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
INFO_7_UNA_FOTO_23_9a97b67e8a
Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×