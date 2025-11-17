Andrés Roca Rey, Octavio García y Arturo Gilio… ¡brillantes!

Una gran tarde de toros fue la que vivió el público regiomontano que hizo una entrada de tres cuartos del aforo de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, al repartirse los diestros Octavio García ‘El Payo’, Andrés Roca Rey y Arturo Gilio nueve apéndices al bordar cinco emocionantes faenas, plagadas de arte, valor y temeridad ante un gran encierro de El Junco y un séptimo que regaló ‘El Payo’ de la ganadería de Bernaldo de Quiroz.

‘El Payo’, con el abre plaza, se acomodó con un buen toro y ejerció el oficio con arte y pulcritud, hilvanando una faena aseada que le permitió el corte de un apéndice. Con su segundo, un toro que, sin ser malo, le toreó por momentos con sentimiento, pero con poca tela, lo que le valió al término de su trasteo aplausos y una cerrada ovación. Regaló un séptimo al ver que sus alternantes habían alcanzado el triunfo de puerta grande y el queretano no quiso quedarse sin él, por lo que instrumentó una faena emocionante que coronó con la espada para obtener dos merecidas orejas con las que se sumó a sus compañeros para salir por la puerta grande.

Por su parte, el peruano Andrés Roca Rey dejó bien clara su estatura como figura del toreo al bordar a su primero con una gran faena de emoción y profundidad que coronó al segundo viaje, siéndole otorgadas dos orejas por su labor, que parte del público protestó con considerar excedido el premio. Con su segundo se prodigó al extremo de exponerse de manera temeraria para emocionar al público, que le reconoció su labor exigiendo las dos orejas.

En tanto, el lagunero Arturo Gilio, luego de pechar con el lunar del encierro que le correspondió en el tercero de la tarde, mostró gran voluntad ante lo poco que pudo ofrecer el de El Junco. Con su segundo, el diestro mostró un valor y entrega a toda prueba desde que se abrió con la muleta al iniciar su faena con una emocionante serie de muletazos de rodillas. Ya de pie, Gilio bordó el buen toreo para rubricar su faena llena de entrega y valor, con un estoconazo para recibir dos merecidas orejas.

Al final, los tres diestros fueron sacados por la afición hacia la puerta grande de la plaza, en una tarde triunfal e histórica para quienes tuvieron el privilegio de estar presentes. La empresa de la Plaza Monumental anuncia para el cerrojazo final de la temporada 2025, para el próximo viernes a las 20:30 horas, una corrida de rejones con la participación del rejoneador potosino Jorge Hernández, el español Guillermo Hermoso de Mendoza y el queretano Tarik Othón, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Marrón.

