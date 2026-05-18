Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escobedo_comodato_templos_345c53416d
Nuevo León

Entrega Escobedo comodatos para construcción de 11 nuevos templos

El alcalde Andrés Mijes consolidó esta alianza institucional mediante un acuerdo con representantes de la Arquidiócesis de Monterrey

  • 18
  • Mayo
    2026

El alcalde Andrés Mijes se reunió con representantes de la Iglesia y les entregó  comodatos para la construcción de 11 nuevos templos en el municipio de Escobedo.

El presidente municipal consolidó esta alianza institucional mediante un acuerdo con representantes de laa Arquidiócesis de Monterrey.

Los comodatos serán por 30 años, en todos los casos.

El edil aseguró estar ejerciendo un gobierno con responsabilidad, resultados y sentido social.

Invocó el versículo Lucas 12:48: "A quien mucho se le da, mucho se le exigirá”, y afirmó que la 4T Norteña sí le cumple a la ciudadanía.

A la firma del acuerdo acudió Monseñor Heriberto Cavazos Pérez, representante del Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López.

"Las sociedades fuertes no se construyen desde el egoísmo, ni desde la división. Se construyen cuando entendemos que todos tenemos una responsabilidad compartida con el bien colectivo", declaró.

“Y eso es precisamente la 4T Norteña: valores que con la mano derecha impulsa crecimiento, inversión y seguridad; y con la mano izquierda fortalece comunidad, educación, valores y tejido social”, expresó.

Refirió que Nuevo León, con su gente, es una sociedad que empezó desde abajo, con trabajo, austeridad, fe y orgullo de su origen.

Por ello, aclaró, se admira más al que construye antes que al que presume y más al que cumple que al que aparenta.

Explicó que, en la visión de Cuarta Transformación alineada a los principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, el desarrollo social también se construye fortaleciendo valores, promoviendo la paz y reconstruyendo el tejido social de las comunidades.

Detalló que, a través de esta sinergia, más familias podrán encontrar orientación y más personas encontrarán esperanza en sus colonias, para fortalecer el tejido social.

"Porque cuando una comunidad tiene fe y valores, también tiene más paz, más cercanía y más rumbo”, aseguró.

“El desarrollo no es solo crecimiento económico. También necesita conciencia moral, humildad y sentido humano”, expuso Mijes.

Con la entrega de estos comodatos, el municipio de Escobedo reafirmó el compromiso de seguir impulsando proyectos que contribuyan al bienestar integral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_11_at_7_31_23_PM_ef172f989d
Diócesis de Saltillo condena robo y profanación en capilla
Whats_App_Image_2026_04_27_at_8_54_12_PM_48d95d7c6e
Detienen a 22 narcomonjes budistas en Sri Lanka
eture_bb686e05e4
Recarpetea Escobedo calles de La Concordia afectadas por fugas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_5d4eab2c2a
‘Pega’ guerra a precios de alimentos: alcanzan niveles récord
escena_the_mandalorian_pelicula_b4cd6e224e
The Mandalorian y Grogu saltan del streaming a la pantalla grande
Whats_App_Image_2026_05_19_at_12_20_05_AM_7266a22b1d
Jueces exigen replantear la elección judicial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
publicidad
×