Anthony Martial llega a Rayados y apunta a debutar contra América

Anthony Martial aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y fue recibido con entusiasmo por decenas de aficionados y la prensa.

El delantero francés, acompañado de su esposa y portando una gorra del club, firmó camisetas, posó para selfies y se mostró sonriente con la afición que madrugó para darle la bienvenida.

Cabe señalar que el fichaje había sido anticipado por el entrenador Domènec Torrent, quien confesó que seguía al atacante desde hace ocho años.

“Anthony nos llega entre martes y miércoles. Conozco perfectamente su carrera y hacía tiempo que lo queríamos en el equipo”, señaló el estratega tras la victoria frente a Querétaro.

📱 @AnthonyMartial ya está en Monterrey y les tiene un mensaje. 🔥👋🏽 pic.twitter.com/zY7SxN0rwY — Rayados (@Rayados) September 16, 2025

Martial promete entrega y goles

En sus primeras declaraciones, Martial destacó el reto que representa llegar al fútbol mexicano. “Sé que es un club importante en México, con grandes jugadores. Jugué con algunos en Sevilla.

Es un desafío y daré todo para ganar”, expresó. También bromeó sobre su amistad con André-Pierre Gignac: “Es uno de mis amigos, pero dentro del campo seremos rivales”.

El atacante, que viene de jugar en Grecia con el AEK de Atenas, aseguró sentirse en forma: “Estoy listo para jugar. Solo necesito adaptarme al jet lag, pero me siento bien”.

El calendario y posibles fechas de debut

Rayados tiene compromisos inmediatos frente a rivales de peso. El primer partido será contra América el domingo 21 de septiembre en el Estadio BBVA.

Días después, el 24, enfrentarán a Toluca como visitantes. Finalmente, el 27 de septiembre recibirán a Santos Laguna, duelo en el que Martial podría tener su primera titularidad si la adaptación marcha bien.

Con 29 años, Martial llega para apuntalar una de las nóminas más fuertes de la Liga MX, donde ya figuran Sergio Canales, Lucas Ocampos, Sergio Ramos, Santiago Mele y Germán Berterame.