Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sergio_Canales_Rayados_0365870101
Deportes

¡Domó a la fiera! Rayados derrota por la mínima al León

El cuadro albiazul derrotó por la mínima a uno de los peores equipos del campeonato. Además, Anthony Martial se fue lesionado

  • 14
  • Febrero
    2026

Aunque este sábado se celebra el Día de San Valentín  y el "Gigante de Acero" mostró una gran entrada con varios enamorados en la grada, desafortunadamente no se enamoraron de Rayados, pese a que sacó un resultado positivo ante el León.

El cuadro albiazul derrotó por la mínima a uno de los peores equipos del campeonato sin ser brillante, pero nuevamente demostrando que, si se enchufa, es un equipo de cuidado gracias a sus nombres de peso.

Como ha sido durante toda la era Torrent, el Monterrey salió agresivo sobre el inicio del encuentro; además, la defensa esmeralda dio facilidades para que jugadores como Luca Orellano, quien fue de los más insistentes, brillen.

Rayados

Fue el propio argentino quien le puso un gran centro a Sergio Canales, quien sorprendentemente llegó a rematar de cabeza casi al área chica, gracias a que Durdevic se llevó la marca de los centrales.

Para el complemento, los regios buscaron ampliar el marcador, aunque la saga del bajío estuvo bastante más atenta. Esto se combinó con la típica falta de conexiones en el ataque regiomontano, especialmente durante los segundos tiempos.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 9.05.43 PM.jpeg

Aun con esta falta de ideas por parte del cuadro norteño, "La Fiera" tampoco representó mucho peligro, salvo una jugada individual de Diber Cambindo que no trascendió.

Y pese a que todo parecía relativamente positivo, Anthony Martial, quien pasó desapercibido en el encuentro, se fue lesionado luego de un choque peleando por un balón.

Con este triunfo, los regios se pusieron en el quinto puesto con 10 unidades, mientras que León se quedó con el lugar 16. El siguiente encuentro de "La Pandilla" será el domingo 22 de febrero ante Pumas a las 17:00 horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

temperaturas_calidas_monterrey_bd02a09001
Prevén temperaturas de hasta 40°C para esta semana en Monterrey
ayd_fortalece_descargas_50acf06653
AyD fortalece drenaje con esquema de control de descargas
Museo_Metropolitano_Monterrey_529aa358b4
¿Cuál es la función del Archivo Histórico de Monterrey?
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7381_JPG_2873d38006
Promueve Apodaca servicios médicos integrales
download_bfacb1f649
Fátima Bosch sufre quebranto de salud en desfile en Ecuador
rayadas_1ad679dbbc
Pese al empate, Rayadas dormirán líderes e invictas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×