¡Domó a la fiera! Rayados derrota por la mínima al León

Aunque este sábado se celebra el Día de San Valentín y el "Gigante de Acero" mostró una gran entrada con varios enamorados en la grada, desafortunadamente no se enamoraron de Rayados, pese a que sacó un resultado positivo ante el León.

El cuadro albiazul derrotó por la mínima a uno de los peores equipos del campeonato sin ser brillante, pero nuevamente demostrando que, si se enchufa, es un equipo de cuidado gracias a sus nombres de peso.

Como ha sido durante toda la era Torrent, el Monterrey salió agresivo sobre el inicio del encuentro; además, la defensa esmeralda dio facilidades para que jugadores como Luca Orellano, quien fue de los más insistentes, brillen.

Fue el propio argentino quien le puso un gran centro a Sergio Canales, quien sorprendentemente llegó a rematar de cabeza casi al área chica, gracias a que Durdevic se llevó la marca de los centrales.

Para el complemento, los regios buscaron ampliar el marcador, aunque la saga del bajío estuvo bastante más atenta. Esto se combinó con la típica falta de conexiones en el ataque regiomontano, especialmente durante los segundos tiempos.

Aun con esta falta de ideas por parte del cuadro norteño, "La Fiera" tampoco representó mucho peligro, salvo una jugada individual de Diber Cambindo que no trascendió.

Y pese a que todo parecía relativamente positivo, Anthony Martial, quien pasó desapercibido en el encuentro, se fue lesionado luego de un choque peleando por un balón.

Con este triunfo, los regios se pusieron en el quinto puesto con 10 unidades, mientras que León se quedó con el lugar 16. El siguiente encuentro de "La Pandilla" será el domingo 22 de febrero ante Pumas a las 17:00 horas.

