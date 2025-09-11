¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados

Rayados de Monterrey dio un golpe en el mercado de fichajes al concretar la llegada de Anthony Martial, delantero francés de 28 años, procedente del AEK de Atenas.

El acuerdo, revelado por el periodista especializado César Luis Merlo, contempla un contrato importante para el atacante, quien vivirá su primera experiencia en el futbol mexicano.

Una carrera con huella en Europa

Martial se formó en el Olympique de Lyon y brilló con el Mónaco antes de dar el salto a la Premier League, donde defendió la camiseta del Manchester United durante siete años.

Con los “Red Devils” acumuló goles, asistencias y títulos, consolidándose como uno de los atacantes franceses más reconocidos de su generación. Además, jugó en el Sevilla y más recientemente en el futbol griego.

Cabe señalar que el fichaje de Martial se suma a la lista de estrellas internacionales que han llegado a la Liga MX, donde hoy también juegan figuras como Sergio Ramos, Ángel Correa y Allan Saint-Maximin.

Monterrey, fiel a su estilo, reafirma su intención de ser uno de los equipos protagonistas con una plantilla de talla mundial.

Con este refuerzo, Rayados no solo busca ser protagonista en la Liga MX, sino también competir con fuerza en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde aspira a consolidar un proyecto con ambición internacional.

