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Anthony Martial saldrá de Rayados tras rescindir contrato

El francés disputó apenas 20 encuentros en los que solo marcó un gol y dio tres asistencias; ahora, saldrá como agente libre

  • 06
  • Junio
    2026

Desde hace algunos años, la dirigencia del Club de Fútbol Monterrey buscó crear un equipo de época a base de fichajes estelares, algunos que funcionaron y otros que pasaron desapercibidos pese a que, en el papel, tenían potencial para ser medianamente buenos.

Uno de los más notables fue el del delantero francés Anthony Martial, quien llegó con bombo y platillo a Rayados, pero nunca logró afianzarse en el equipo y ahora, a falta de anuncio oficial, dejará el club.

Según lo que informó el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, su salida será de mutuo acuerdo con la institución, poniendo fin a su ciclo de apenas un año con el club.

Anthony Martial

Así le fue a Martial en Rayados

Anthony Martial fue confirmado como fichaje albiazul en septiembre de 2025 y debutó en la jornada 9 del Apertura frente al América, encuentro en el que disputó apenas 1 minuto.

El tiempo pasó y en dos semestres, el francés disputó apenas 20 encuentros y solo dos de ellos jugó todo el tiempo, en el resto fue suplente o salió de cambio. Al final, sus cifras fueron de un gol y tres asistencias.

Estas cifras se concentran en apenas dos encuentros en los que logró hacerse presente en el marcador directamente: el primero en la jornada 3 del Apertura 2026 frente a Mazatlán, en el que marcó su único gol oficial y dio dos asistencias.

El otro partido fue frente al Xelajú en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, donde le dio una asistencia a Íker Fimbres. Curiosamente, estos fueron los únicos encuentros que jugó completos.


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