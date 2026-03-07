Regresan árbitros mexicanos tras estar atrapados en Qatar

Los árbitros mexicanos César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra regresaron a México tras quedar varados por la guerra en Medio Oriente. La Comisión de Árbitros compartió en redes sociales imágenes de su llegada junto a una bandera mexicana, celebrando su retorno seguro.

Agradecimientos por la gestión diplomática

La Comisión destacó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del cónsul honorario de Catar, quienes facilitaron las gestiones necesarias para que los árbitros pudieran volver sin contratiempos.

"¡Bienvenidos a Casa! César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país. Gracias a la SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien.", publicó en X la comisión.

Relato de César Ramos sobre su experiencia

Al llegar a México, César Arturo Ramos compartió su experiencia en una entrevista. Comentó que dormían poco y que los sonidos de las bombas los despertaban constantemente.

“Dormíamos con el pasaporte en la mano, una credencial, o tarjeta en la mano, por si teníamos que hacer algo. Atentos a las redes sociales del gobierno de Qatar, de la embajada, todo el tiempo alerta”, relató.

Apoyo clave de la Comisión de Árbitros y diplomacia

Ramos, considerado el mejor árbitro mexicano de la actualidad, destacó la coordinación con la Comisión de Árbitros desde su llegada a Doha.

“Desde el primer momento se reportaron con nosotros, nos comunicaron con la cancillería y con el embajador de Qatar y el cónsul de Arabia. Ese trabajo fue clave para estar aquí hoy. Nos ayudó que teníamos los visados árabes y todos los papeles en orden”, explicó.

Seguridad y preparación durante el conflicto

Los tres árbitros tuvieron que mantenerse constantemente alerta durante su estancia en Medio Oriente. La combinación de vigilancia personal y apoyo institucional les permitió regresar sin contratiempos y con la documentación completa, resaltando la coordinación entre el deporte y la diplomacia mexicana para garantizar la seguridad de sus connacionales.

