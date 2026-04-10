Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
arbitros_mexicanos_276e8f0523
Deportes

¿Quiénes son los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial?

La delegación mexicana está encabezada por dos silbantes centrales, acompañados por asistentes de línea y especialistas en el VAR.

  • 10
  • Abril
    2026

El arbitraje mexicano tendrá presencia en el Mundial 2026, luego de que la FIFA hiciera oficial la lista de silbantes que participarán en el torneo que se disputará en México, EUA y Canadá.

En total, serán siete representantes nacionales, entre árbitros centrales, asistentes y VAR, en una edición histórica por el aumento de selecciones y partidos.

¿Quiénes son los árbitros mexicanos en el Mundial 2026?

La delegación mexicana está encabezada por dos silbantes centrales, acompañados por asistentes de línea y especialistas en videoarbitraje:

  • Katia Itzel García (árbitra central)
  • César Arturo Ramos (árbitro central)
  • Alberto Morín (asistente)
  • Marco Bisguerra (asistente)
  • Sandra Ramírez (asistente)
  • Érick Miranda (VAR)
  • Guillermo Pacheco (VAR)

Katia Itzel García

Katia Itzel García, nacida en 1992 en la Ciudad de México, se convertirá en la primera mujer mexicana en arbitrar como central en un Mundial varonil. Es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM y cuenta con gafete FIFA desde 2019.

Inició en el arbitraje amateur en 2015 y rápidamente escaló al profesionalismo, participando en Liga MX Femenil, Liga de Expansión y torneos internacionales. Ha dirigido en el Mundial Femenil 2023 y competencias de alto nivel, consolidándose como una de las árbitras mejor evaluadas del mundo.

katia-iztel-arbitra-mejor.jpg

César Arturo Ramos

César Arturo Ramos, originario de Sinaloa y con más de una década como árbitro internacional, vivirá su tercera Copa del Mundo tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

Es uno de los silbantes más experimentados de Concacaf y ha dirigido partidos de alta exigencia, incluida una semifinal mundialista. Su constancia en torneos FIFA y Liga MX lo ha colocado como referente del arbitraje mexicano a nivel global.

cesar arturo ramos

Árbitros asistentes mexicanos

Alberto Morín es un asistente con experiencia en Liga MX y torneos internacionales de Concacaf, donde ha participado en partidos de selecciones y clubes.

Alberto Morín.jpg

Marco Bisguerra también ha desarrollado su carrera como juez de línea en el futbol mexicano, con presencia constante en partidos de alto nivel dentro de la Liga MX.

Marco Bisguerra.jpg

Sandra Ramírez, con más de 15 años de trayectoria, ha sido parte del crecimiento del arbitraje femenil en México y ahora dará el salto a una Copa del Mundo varonil como asistente.

48170508_1053817041464966_8725883037201465344_n.jpg

Representación mexicana en el VAR

Érick Miranda se desempeñará como árbitro asistente de video, rol clave en decisiones determinantes durante los partidos. Cuenta con experiencia en el uso del VAR en Liga MX y competencias internacionales.

2055680_erickyairmiranda2.jpg

Guillermo Pacheco completa la lista como especialista en videoarbitraje, formando parte del equipo que apoyará en jugadas polémicas y revisiones durante el torneo.

guillermo-pacheco-arbitro-JJOO-2024-1-1536x1026.jpg

Un Mundial con arbitraje histórico

El Mundial 2026 contará con la plantilla arbitral más grande en la historia, con 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 oficiales de VAR, debido al incremento a 48 selecciones y 104 partidos.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_markquese_bell_dallas_318c14f992
Jugador de Dallas es arrestado por posesión de drogas
EH_UNA_FOTO_66_1443db6a5c
Itzamary González conquista el oro en natación artística
INFO_7_UNA_FOTO_7_fd66de482e
‘Gallo’ Estrada cae por nocaut ante Nasukawa en Tokio
publicidad

Últimas Noticias

Hamas_se_encuentra_bajo_presion_atomica_Netanyahu_1597aea686
Escala Netanyahu tensión con España y lanza advertencia
trump_otan_c453903081
'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump
escena_alberto_del_rio_35e3d8d0a8
Vinculan a proceso a 'El Patrón' por violencia doméstica
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
lluvia_tormenta_electrica_nuevo_leon_814c4ce895
Anticipan tormentas y granizo en Nuevo León para esta tarde
publicidad
×