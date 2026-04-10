¿Quiénes son los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial?

El arbitraje mexicano tendrá presencia en el Mundial 2026, luego de que la FIFA hiciera oficial la lista de silbantes que participarán en el torneo que se disputará en México, EUA y Canadá.

En total, serán siete representantes nacionales, entre árbitros centrales, asistentes y VAR, en una edición histórica por el aumento de selecciones y partidos.

¿Quiénes son los árbitros mexicanos en el Mundial 2026?

La delegación mexicana está encabezada por dos silbantes centrales, acompañados por asistentes de línea y especialistas en videoarbitraje:

Katia Itzel García (árbitra central)

César Arturo Ramos (árbitro central)

Alberto Morín (asistente)

Marco Bisguerra (asistente)

Sandra Ramírez (asistente)

Érick Miranda (VAR)

Guillermo Pacheco (VAR)

Katia Itzel García

Katia Itzel García, nacida en 1992 en la Ciudad de México, se convertirá en la primera mujer mexicana en arbitrar como central en un Mundial varonil. Es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM y cuenta con gafete FIFA desde 2019.

Inició en el arbitraje amateur en 2015 y rápidamente escaló al profesionalismo, participando en Liga MX Femenil, Liga de Expansión y torneos internacionales. Ha dirigido en el Mundial Femenil 2023 y competencias de alto nivel, consolidándose como una de las árbitras mejor evaluadas del mundo.

César Arturo Ramos

César Arturo Ramos, originario de Sinaloa y con más de una década como árbitro internacional, vivirá su tercera Copa del Mundo tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

Es uno de los silbantes más experimentados de Concacaf y ha dirigido partidos de alta exigencia, incluida una semifinal mundialista. Su constancia en torneos FIFA y Liga MX lo ha colocado como referente del arbitraje mexicano a nivel global.

Árbitros asistentes mexicanos

Alberto Morín es un asistente con experiencia en Liga MX y torneos internacionales de Concacaf, donde ha participado en partidos de selecciones y clubes.

Marco Bisguerra también ha desarrollado su carrera como juez de línea en el futbol mexicano, con presencia constante en partidos de alto nivel dentro de la Liga MX.

Sandra Ramírez, con más de 15 años de trayectoria, ha sido parte del crecimiento del arbitraje femenil en México y ahora dará el salto a una Copa del Mundo varonil como asistente.

Representación mexicana en el VAR

Érick Miranda se desempeñará como árbitro asistente de video, rol clave en decisiones determinantes durante los partidos. Cuenta con experiencia en el uso del VAR en Liga MX y competencias internacionales.

Guillermo Pacheco completa la lista como especialista en videoarbitraje, formando parte del equipo que apoyará en jugadas polémicas y revisiones durante el torneo.

Un Mundial con arbitraje histórico

El Mundial 2026 contará con la plantilla arbitral más grande en la historia, con 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 oficiales de VAR, debido al incremento a 48 selecciones y 104 partidos.

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